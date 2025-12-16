Номер один - это гарантии безопасности от США - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что гарантии безопасности должны быть юридически обязывающими и поддержанными Конгрессом США. Об этом он сообщил во время общения с медиа, передает УНН.

Детали

По словам главы государства, Украина рассматривает гарантии безопасности как несколько отдельных, но связанных между собой блоков. В них входит поддержка со стороны Европы и стран-партнеров, участвующих в коалиции, независимо от их статуса или членства в ЕС.

У нас есть несколько блоков гарантий безопасности, которые неотъемлемы для безопасности в Украине, это то, что может дать Европа плюс. Есть и другие страны, которые в коалиции. Как я и сказал, с разным своим статусом, с разной конституцией. Есть и Канада, есть и Япония, которые являются членами коалиции на сегодня. И я думаю, что каждая из этих стран, несмотря на то, что они не в Европе, они будут демонстрировать свою поддержку - сказал Владимир Зеленский.

Отдельно президент остановился на гарантиях безопасности от США. Он отметил, что работа над ними продолжается и стороны уже дошли до деталей.

Номер один - это гарантии безопасности от США. Мы там дошли уже до деталей, работаем над деталями. Это должны быть сильные гарантии безопасности, не такие как Будапешт или минск, а именно поддержанные Конгрессом. Юридически обязывающие гарантии безопасности, которые должен поддержать конгресс Соединенных Штатов Америки - подчеркнул Зеленский.

Также он заявил, что Украина рассматривает гарантии безопасности комплексно, а членство в Европейском Союзе является важной частью этого подхода, хотя конкретные сроки и условия пока остаются неопределенными.

Сильные гарантии для Украины - это гарантии Европейского Союза, экономические, прежде всего, гарантии безопасности для Украины. Это членство в Европейском Союзе. Мы рассматриваем все это как блок гарантий безопасности. Не могу сказать когда, какие еще могут быть условия те или иные, но это рамочное наше понимание и многих, кстати, партнеров относительно гарантий безопасности - подытожил Президент Украины.

Кроме того, на вопрос о том, будет ли обсуждение безопасности как статьи 5 НАТО ограничено определенным периодом времени, Зеленский сказал следующее:

Сложно сказать, насколько лет это, мы это еще не обсуждаем, будет ли это ограничено какими-то годами те или иные гарантии или нет. Единственное, очень важно для нас было, что должно было быть проголосовано в Конгрессе. Мы верим, что такие гарантии будут работать. Хотя мы все понимаем, что это россия и это агрессор. Остановит ли их в будущем те или иные гарантии? Безусловно, мы четко с вами не знаем, поэтому мы и хотим все гарантии иметь - подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним

Владимир Зеленский заявил, что переговоры с партнерами касаются не только прекращения боевых действий, но и механизмов гарантий безопасности для Украины. Он подчеркнул, что целью является недопущение новой войны.