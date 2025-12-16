Зеленський розкрив деталі переговорів: не лише припинення вогню, а й гарантії безпеки

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час нинішніх переговорів з партнерами обговорюються не лише кроки щодо зупинення бойових дій, а й механізми гарантій безпеки для України. Про це Глава держави сказав під час виступу в парламенті Нідерландів у вівторок, передає кореспондент УНН.

Деталі

"Зараз ми знаходимось серед найбільш інтенсивних і сфокусованих переговорів заради миру від початку цієї війни, заради справжнього, тривалого миру. І ми не говоримо про паузу чи про тимчасове, непевне рішення. Ми працюємо тісно з партнерами, щоб нарешті завершити цю російську війну проти України. (…) І ось чому зараз нам потрібна така ж сильна політична підтримка, яка в нас була на початку цієї війни", - наголосив Зеленський.

За словами Зеленського, українська сторона разом із партнерами працює не тільки над тим, щоб зупинити кровопролиття, але й не залишити жодної можливості для початку нової війни.

"Разом з партнерами ми працюємо не лише, щоби припинити кровопролиття, але щоби змінити ситуацію вздовж російських кордонів, щоб не було жодної можливості почати інакшу війну. І ми розуміємо, що злочинці не змінюються за один день. І тому переговори цими днями - вони не лише про припинення вогню. Але вони і про гарантії безпеки", - підкреслив Президент.

З його слів, "це не лише про дипломатію, не лише про фізичну безпеку. Це також про те, щоби змусити росію зрештою зрозуміти, як це - жити за верховенством права. І це спрацює лише, якщо буде справжня відповідальність, якщо покарання для агресора стане невідворотнім. Так, це нелегко, але це не так складно, як дехто може намагатися зобразити це. Ми вже про зробили хорошу роботу і зараз ми просто повинні йти вперед і притягнути злочинця до відповідальності", - вказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський перебуває у Нідерландах для низки зустрічей з європейськими лідерами, включаючи президента Молдови та прем'єр-міністра Нідерландів. Також заплановано виступ перед парламентом та аудієнцію з королем Віллемом-Александром.