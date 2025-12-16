Зеленський розкрив деталі переговорів: не лише припинення вогню, а й гарантії безпеки

$42.250.05
49.650.19
ukenru
10:57 • 430 перегляди
Європа готується до війни з росією, поки Трамп прагне миру в Україні - WSJ
08:50 • 6762 перегляди
Новорічний стіл–2026 подорожчав майже на 11%: скільки коштуватиме святкове меню
08:08 • 13977 перегляди
Генпрокурор Кравченко повідомив про знайдену зброю, нові докази та додаткову кваліфікацію у справі про вбивство Андрія ПарубіяVideo
08:00 • 14245 перегляди
Пропозиція не вічна: Politico дізналося деталі щодо пропонованих США гарантій безпеки для України, "подібних до статті 5" НАТО
16 грудня, 03:55 • 18249 перегляди
"Наші перемовні команди зустрінуться в США найближчим часом" - Зеленський назвав наступні кроки у переговорах
16 грудня, 02:54 • 26274 перегляди
Зеленський розкрив наслідки відмови рф від мирного плану Трампа
16 грудня, 02:00 • 20485 перегляди
ЄС готує новий пакет санкцій проти росії та забезпечить дві третини фінансових потреб України - Єврокомісія
16 грудня, 01:30 • 18813 перегляди
"Ні де-юре, ні де-факто ми визнавати Донбас російським не будемо" - Зеленський
16 грудня, 00:23 • 16484 перегляди
Президент України готовий до виборів за умови припинення вогню, референдум щодо територій поки не розглядається
16 грудня, 00:04 • 12366 перегляди
Зеленський: Україна та США підтримують ідею перемир’я на Різдво, все залежить від росії
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
2.2м/с
84%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Китай забирає в Японії останніх панд: країна вперше за 50 років залишиться без цих великих тварин16 грудня, 03:17 • 16197 перегляди
США готові до військової відповіді у разі повторної агресії рф проти України - Туск16 грудня, 03:38 • 13924 перегляди
Син режисера Роба Райнера заарештований за вбивство батьків16 грудня, 04:06 • 13155 перегляди
"Коаліція рішучих" розробила плани розміщення військ в Україні - Стармер16 грудня, 04:19 • 19282 перегляди
Харківщина на аварійних відключеннях, Донеччина повністю знеструмлена, у двох областях без світла понад 700 тис. абонентів - Міненерго09:39 • 6080 перегляди
Публікації
"Разом наші голоси сильніші": родини загиблих і колишні пацієнти скандальної клініки запустили сайт Stop Odrex Photo10:19 • 2190 перегляди
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
Ексклюзив
15 грудня, 13:38 • 58461 перегляди
Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради15 грудня, 13:34 • 54262 перегляди
Боротьба за справедливість: родини померлих і колишні пацієнти створили сайт Stop Odrex для збору історій та взаємної підтримкиPhoto15 грудня, 11:52 • 60871 перегляди
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечориPhoto13 грудня, 16:20 • 107907 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Дональд Туск
Кір Стармер
Руслан Стефанчук
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Берлін
Польща
Покровськ
Реклама
УНН Lite
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 36562 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 53706 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 54088 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 57927 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 92613 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
Соціальна мережа
Шахед-136
Coca-Cola

Зеленський розкрив деталі переговорів: не лише припинення вогню, а й гарантії безпеки

Київ • УНН

 • 68 перегляди

Президент Зеленський заявив, що переговори з партнерами стосуються не лише припинення бойових дій, а й механізмів гарантій безпеки для України. Він підкреслив, що мета – не допустити нової війни.

Зеленський розкрив деталі переговорів: не лише припинення вогню, а й гарантії безпеки

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час нинішніх переговорів з партнерами обговорюються не лише кроки щодо зупинення бойових дій, а й механізми гарантій безпеки для України. Про це Глава держави сказав під час виступу в парламенті Нідерландів у вівторок, передає кореспондент УНН.

Деталі

"Зараз ми знаходимось серед найбільш інтенсивних і сфокусованих переговорів заради миру від початку цієї війни, заради справжнього, тривалого миру. І ми не говоримо про паузу чи про тимчасове, непевне рішення. Ми працюємо тісно з партнерами, щоб нарешті завершити цю російську війну проти України. (…) І ось чому зараз нам потрібна така ж сильна політична підтримка, яка в нас була на початку цієї війни", - наголосив Зеленський.

За словами Зеленського, українська сторона разом із партнерами працює не тільки над тим, щоб зупинити кровопролиття, але й не залишити жодної можливості для початку нової війни.

"Разом з партнерами ми працюємо не лише, щоби припинити кровопролиття, але щоби змінити ситуацію вздовж російських кордонів, щоб не було жодної можливості почати інакшу війну. І ми розуміємо, що злочинці не змінюються за один день. І тому переговори цими днями - вони не лише про припинення вогню. Але вони і про гарантії безпеки", - підкреслив Президент.

З його слів, "це не лише про дипломатію, не лише про фізичну безпеку. Це також про те, щоби змусити росію зрештою зрозуміти, як це - жити за верховенством права. І це спрацює лише, якщо буде справжня відповідальність, якщо покарання для агресора стане невідворотнім. Так, це нелегко, але це не так складно, як дехто може намагатися зобразити це. Ми вже про зробили хорошу роботу і зараз ми просто повинні йти вперед і притягнути злочинця до відповідальності", - вказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський перебуває у Нідерландах для низки зустрічей з європейськими лідерами, включаючи президента Молдови та прем'єр-міністра Нідерландів. Також заплановано виступ перед парламентом та аудієнцію з королем Віллемом-Александром.

Алла Кіосак

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Нідерланди
Володимир Зеленський
Україна
Молдова