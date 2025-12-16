Зеленский раскрыл детали переговоров: не только прекращение огня, но и гарантии безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе нынешних переговоров с партнерами обсуждаются не только шаги по прекращению боевых действий, но и механизмы гарантий безопасности для Украины. Об этом Глава государства сказал во время выступления в парламенте Нидерландов во вторник, передает корреспондент УНН.

Детали

"Сейчас мы находимся среди самых интенсивных и сфокусированных переговоров ради мира с начала этой войны, ради настоящего, длительного мира. И мы не говорим о паузе или о временном, неопределенном решении. Мы работаем тесно с партнерами, чтобы наконец завершить эту российскую войну против Украины. (...) И вот почему сейчас нам нужна такая же сильная политическая поддержка, которая у нас была в начале этой войны", - подчеркнул Зеленский.

По словам Зеленского, украинская сторона вместе с партнерами работает не только над тем, чтобы остановить кровопролитие, но и не оставить никакой возможности для начала новой войны.

"Вместе с партнерами мы работаем не только, чтобы прекратить кровопролитие, но чтобы изменить ситуацию вдоль российских границ, чтобы не было никакой возможности начать иную войну. И мы понимаем, что преступники не меняются за один день. И поэтому переговоры в эти дни - они не только о прекращении огня. Но они и о гарантиях безопасности", - подчеркнул Президент.

По его словам, "это не только о дипломатии, не только о физической безопасности. Это также о том, чтобы заставить россию в конце концов понять, как это - жить по верховенству права. И это сработает только, если будет настоящая ответственность, если наказание для агрессора станет неотвратимым. Да, это нелегко, но это не так сложно, как кое-кто может пытаться изобразить это. Мы уже проделали хорошую работу и сейчас мы просто должны идти вперед и привлечь преступника к ответственности", - указал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский находится в Нидерландах для ряда встреч с европейскими лидерами, включая президента Молдовы и премьер-министра Нидерландов. Также запланировано выступление перед парламентом и аудиенция с королем Виллемом-Александром.