Зеленський сьогодні у Нідерландах: з ким очікуються зустрічі
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський перебуває у Нідерландах для низки зустрічей з європейськими лідерами, включаючи президента Молдови та прем'єр-міністра Нідерландів. Також заплановано виступ перед парламентом та аудієнцію з королем Віллемом-Александром.
Деталі
Зустрічі розпочнуться вже вранці, за даними ОП, з переговорів з президентом Молдови Маєю Санду.
Також очікується виступ Президента перед парламентом Нідерландів.
За цим, згідно з порядком денним, послідує коротка зустріч Президента Зеленського з прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом, президентом Молдови Маєю Санду та Генеральним секретарем Ради Європи Аленом Берсе і участь у дипломатичній конференції високого рівня.
Також Президент України, як очікується, проведе зустріч з прем’єр-міністром Нідерландів у форматі віч-на-віч.
Заплановано і аудієнцію Зеленського з королем Нідерландів Віллемом-Александром.
А також відвідання Президентом військового реабілітаційного центру.
