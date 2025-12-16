Зеленський сьогодні у Нідерландах: з ким очікуються зустрічі

$42.250.05
49.470.05
ukenru
03:55 • 7756 перегляди
"Наші перемовні команди зустрінуться в США найближчим часом" - Зеленський назвав наступні кроки у переговорах
02:54 • 16646 перегляди
Зеленський розкрив наслідки відмови рф від мирного плану Трампа
02:00 • 13798 перегляди
ЄС готує новий пакет санкцій проти росії та забезпечить дві третини фінансових потреб України - Єврокомісія
01:30 • 14225 перегляди
"Ні де-юре, ні де-факто ми визнавати Донбас російським не будемо" - Зеленський
16 грудня, 00:23 • 13410 перегляди
Президент України готовий до виборів за умови припинення вогню, референдум щодо територій поки не розглядається
16 грудня, 00:04 • 10777 перегляди
Зеленський: Україна та США підтримують ідею перемир’я на Різдво, все залежить від росії
15 грудня, 21:58 • 9718 перегляди
Наступні переговори України та США можуть відбутися в Маямі цього тижня
15 грудня, 19:26 • 14037 перегляди
Берлінські переговори: лідери підтримують "багатонаціональні сили" в Україні та рішуче виступають за її вступ до ЄС
15 грудня, 15:22 • 42743 перегляди
Українські дрони "Sub Sea Baby" вперше в історії уразили російський підводний човен у НоворосійськуVideo
15 грудня, 15:05 • 36527 перегляди
Умєров сподівається, що до кінця дня вдасться остаточно узгодити позиції з американською стороною щодо угодиPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
1м/с
92%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Трамп заявив, що мав особисту розмову з путіним15 грудня, 22:21 • 16406 перегляди
Затримано підозрюваного в теракті на ярмарку в Магдебурзі15 грудня, 22:44 • 5054 перегляди
російські війська просунулися у Гуляйполі - DeepState16 грудня, 00:35 • 13766 перегляди
Китай забирає в Японії останніх панд: країна вперше за 50 років залишиться без цих великих тварин03:17 • 3494 перегляди
"Коаліція рішучих" розробила плани розміщення військ в Україні - Стармер04:19 • 8964 перегляди
Публікації
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
Ексклюзив
15 грудня, 13:38 • 48117 перегляди
Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради15 грудня, 13:34 • 44488 перегляди
Боротьба за справедливість: родини померлих і колишні пацієнти створили сайт Stop Odrex для збору історій та взаємної підтримкиPhoto15 грудня, 11:52 • 51299 перегляди
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечориPhoto13 грудня, 16:20 • 98396 перегляди
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи13 грудня, 12:38 • 116389 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кір Стармер
Дональд Туск
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Берлін
Німеччина
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 31733 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 49011 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 49715 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 53765 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 88588 перегляди
Актуальне
Техніка
Шахед-136
Соціальна мережа
The Guardian
Forbes

Зеленський сьогодні у Нідерландах: з ким очікуються зустрічі

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Президент України Володимир Зеленський перебуває у Нідерландах для низки зустрічей з європейськими лідерами, включаючи президента Молдови та прем'єр-міністра Нідерландів. Також заплановано виступ перед парламентом та аудієнцію з королем Віллемом-Александром.

Зеленський сьогодні у Нідерландах: з ким очікуються зустрічі

Президент України Володимир Зеленський сьогодні у Нідерландах, де у нього передбачено низку зустрічей із європейськими лідерами, повідомив журналістам прессекретар Президента Сергій Никифоров, пише УНН.

Деталі

Зустрічі розпочнуться вже вранці, за даними ОП, з переговорів з президентом Молдови Маєю Санду.

Також очікується виступ Президента перед парламентом Нідерландів.

За цим, згідно з порядком денним, послідує коротка зустріч Президента Зеленського з прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом, президентом Молдови Маєю Санду та Генеральним секретарем Ради Європи Аленом Берсе і участь у дипломатичній конференції високого рівня.

Також Президент України, як очікується, проведе зустріч з прем’єр-міністром Нідерландів у форматі віч-на-віч.

Заплановано і аудієнцію Зеленського з королем Нідерландів Віллемом-Александром.

А також відвідання Президентом військового реабілітаційного центру.

Президент України прибув до Нідерландів, де проведе низку зустрічей 16.12.25, 01:31 • 2324 перегляди

Лілія Подоляк

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Рада Європи
Мая Санду
Нідерланди
Володимир Зеленський
Молдова