Зеленський сьогодні у Нідерландах: з ким очікуються зустрічі

Президент України Володимир Зеленський сьогодні у Нідерландах, де у нього передбачено низку зустрічей із європейськими лідерами, повідомив журналістам прессекретар Президента Сергій Никифоров, пише УНН.

Деталі

Зустрічі розпочнуться вже вранці, за даними ОП, з переговорів з президентом Молдови Маєю Санду.

Також очікується виступ Президента перед парламентом Нідерландів.

За цим, згідно з порядком денним, послідує коротка зустріч Президента Зеленського з прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом, президентом Молдови Маєю Санду та Генеральним секретарем Ради Європи Аленом Берсе і участь у дипломатичній конференції високого рівня.

Також Президент України, як очікується, проведе зустріч з прем’єр-міністром Нідерландів у форматі віч-на-віч.

Заплановано і аудієнцію Зеленського з королем Нідерландів Віллемом-Александром.

А також відвідання Президентом військового реабілітаційного центру.

