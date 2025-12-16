$42.250.05
Предложение не вечно: Politico узнало детали о предлагаемых США гарантиях безопасности для Украины, «подобных статье 5» НАТО
03:55 • 9982 просмотра
"Наши переговорные команды встретятся в США в ближайшее время" - Зеленский назвал следующие шаги в переговорах
02:54 • 18920 просмотра
Зеленский раскрыл последствия отказа РФ от мирного плана Трампа
16 декабря, 02:00 • 15961 просмотра
ЕС готовит новый пакет санкций против России и обеспечит две трети финансовых потребностей Украины - Еврокомиссия
16 декабря, 01:30 • 16079 просмотра
"Ни де-юре, ни де-факто мы признавать Донбасс российским не будем" - Зеленский
16 декабря, 00:23 • 15024 просмотра
Президент Украины готов к выборам при условии прекращения огня, референдум по территориям пока не рассматривается
16 декабря, 00:04 • 11600 просмотра
Зеленский: Украина и США поддерживают идею перемирия на Рождество, все зависит от России
15 декабря, 21:58 • 10507 просмотра
Следующие переговоры Украины и США могут состояться в Майами на этой неделе
15 декабря, 19:26 • 14214 просмотра
Берлинские переговоры: лидеры поддерживают «многонациональные силы» в Украине и решительно выступают за ее вступление в ЕС
15 декабря, 15:22 • 43196 просмотра
Украинские дроны "Sub Sea Baby" впервые в истории поразили российскую подводную лодку в НовороссийскеVideo
Зеленский сегодня в Нидерландах: с кем ожидаются встречи

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 1048 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский находится в Нидерландах для ряда встреч с европейскими лидерами, включая президента Молдовы и премьер-министра Нидерландов. Также запланировано выступление перед парламентом и аудиенция с королем Виллемом-Александром.

Зеленский сегодня в Нидерландах: с кем ожидаются встречи

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня находится в Нидерландах, где у него запланирован ряд встреч с европейскими лидерами, сообщил журналистам пресс-секретарь Президента Сергей Никифоров, пишет УНН.

Детали

Встречи начнутся уже утром, по данным ОП, с переговоров с президентом Молдовы Майей Санду.

Также ожидается выступление Президента перед парламентом Нидерландов.

За этим, согласно повестке дня, последует короткая встреча Президента Зеленского с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом, президентом Молдовы Майей Санду и Генеральным секретарем Совета Европы Аленом Берсе и участие в дипломатической конференции высокого уровня.

Также Президент Украины, как ожидается, проведет встречу с премьер-министром Нидерландов в формате один на один.

Запланирована и аудиенция Зеленского с королем Нидерландов Виллемом-Александром.

А также посещение Президентом военного реабилитационного центра.

Президент Украины прибыл в Нидерланды, где проведет ряд встреч16.12.25, 01:31 • 2494 просмотра

Лилия Подоляк

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Совет Европы
Майя Санду
Нидерланды
Владимир Зеленский
Молдова