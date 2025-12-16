Зеленский сегодня в Нидерландах: с кем ожидаются встречи

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня находится в Нидерландах, где у него запланирован ряд встреч с европейскими лидерами, сообщил журналистам пресс-секретарь Президента Сергей Никифоров, пишет УНН.

Детали

Встречи начнутся уже утром, по данным ОП, с переговоров с президентом Молдовы Майей Санду.

Также ожидается выступление Президента перед парламентом Нидерландов.

За этим, согласно повестке дня, последует короткая встреча Президента Зеленского с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом, президентом Молдовы Майей Санду и Генеральным секретарем Совета Европы Аленом Берсе и участие в дипломатической конференции высокого уровня.

Также Президент Украины, как ожидается, проведет встречу с премьер-министром Нидерландов в формате один на один.

Запланирована и аудиенция Зеленского с королем Нидерландов Виллемом-Александром.

А также посещение Президентом военного реабилитационного центра.

