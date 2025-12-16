$42.190.08
Берлинские переговоры: лидеры поддерживают «многонациональные силы» в Украине и решительно выступают за ее вступление в ЕС
15 декабря, 15:22 • 33847 просмотра
Украинские дроны "Sub Sea Baby" впервые в истории поразили российскую подводную лодку в НовороссийскеVideo
15 декабря, 15:05 • 32296 просмотра
Умеров надеется, что к концу дня удастся окончательно согласовать позиции с американской стороной по соглашениюPhoto
15 декабря, 14:54 • 26773 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Астраханского ГПЗ
Эксклюзив
15 декабря, 14:20 • 24615 просмотра
Минздрав игнорирует необходимость полной проверки клиники скандальной клиники Odrex в Одессе
Эксклюзив
15 декабря, 13:38 • 38941 просмотра
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto
15 декабря, 12:05 • 23002 просмотра
Энергетическая сеть Украины на грани коллапса из-за массированных атак рф - СМИ
15 декабря, 11:20 • 22488 просмотра
ЕС вводит новые санкции против еще 9 лиц и организаций за поддержку российского «теневого флота»
15 декабря, 10:16 • 22634 просмотра
Конфликт интересов в НАПК? Жена главы Агентства Павлущика работает в компании экс-заместителя директора НАБУ Углавы, который имеет статус обличителяPhoto
15 декабря, 09:35 • 23016 просмотра
Не бумажные обещания: Каллас раскрыла необходимые гарантии безопасности для Украины, если НАТО не обсуждается
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Президент Украины прибыл в Нидерланды, где проведет ряд встреч

Киев • УНН

 • 446 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нидерланды 16 декабря. Он встретится с премьер-министром Диком Схоофом и королем Виллемом-Александром, чтобы обсудить мирные переговоры и поддержку Украины.

Президент Украины прибыл в Нидерланды, где проведет ряд встреч

В ночь на 16 декабря Президент Украины Владимир Зеленский приземлился в Нидерландах, где будет находиться с официальным визитом, передает УНН.

Подробности

О прибытии в европейскую страну журналистам сообщил советник президента Дмитрий Литвин.

В Гааге Зеленский запланировал встречу с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом, которая состоится в Катсхейсе - официальной резиденции главы правительства. В переговорах также примут участие министры иностранных дел и обороны Нидерландов. Стороны обсудят мирные переговоры и дальнейшую поддержку Украины.

После этого президента Украины примет король Нидерландов Виллем-Александр во дворце Хейс-тен-Бос.

Следующие переговоры Украины и США могут состояться в Майами на этой неделе15.12.25, 22:58 • 1488 просмотров

Вита Зеленецкая

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Гаага
Нидерланды
Владимир Зеленский