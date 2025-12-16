Президент Украины прибыл в Нидерланды, где проведет ряд встреч
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нидерланды 16 декабря. Он встретится с премьер-министром Диком Схоофом и королем Виллемом-Александром, чтобы обсудить мирные переговоры и поддержку Украины.
В ночь на 16 декабря Президент Украины Владимир Зеленский приземлился в Нидерландах, где будет находиться с официальным визитом, передает УНН.
Подробности
О прибытии в европейскую страну журналистам сообщил советник президента Дмитрий Литвин.
В Гааге Зеленский запланировал встречу с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом, которая состоится в Катсхейсе - официальной резиденции главы правительства. В переговорах также примут участие министры иностранных дел и обороны Нидерландов. Стороны обсудят мирные переговоры и дальнейшую поддержку Украины.
После этого президента Украины примет король Нидерландов Виллем-Александр во дворце Хейс-тен-Бос.
Следующие переговоры Украины и США могут состояться в Майами на этой неделе15.12.25, 22:58 • 1488 просмотров