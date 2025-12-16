$42.250.05
"Може, на вихідних": Зеленський розкрив деталі про нову очікувану зустріч України та США в Маямі з фідбеком від російської сторони
Номер один - це гарантії безпеки від США - Зеленський

Київ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що гарантії безпеки для України повинні бути юридично зобов'язуючими та підтриманими Конгресом США. Він підкреслив, що це має бути сильніша угода, ніж Будапештський меморандум чи мінські домовленості.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що гарантії безпеки мають бути юридично зобов'язуючими і підтриманими Конгресом США. Про це він повідомив під час спілкування з медіа, передає УНН.

Деталі

За словами глави держави, Україна розглядає гарантії безпеки як кілька окремих, але пов’язаних між собою блоків. До них входить підтримка з боку Європи та країн-партнерів, які беру участь у коаліції, незалежно від їхнього статусу чи членства в ЄС.

У нас є кілька блоків гарантій безпеки, які невід’ємні для безпеки в України, це те що може дати Європа плюс. Є й інші країни, які  в коаліції. Як я й сказав, з різним своїм статусом, з різною конституцією. Є і Канада є і Японія, які є членами коаліції на сьогодні. І я думаю, що кожна з цих країн, незважаючи на те, що вони не в Європі, вони будуть демонструвати свою підтримку

- сказав Володимир Зеленський.

Окремо президент зупинився на гарантіях безпеки від США. Він зазначив, що робота над ними триває і сторони вже дійшли до деталей.

Номер один - це гарантії безпеки від США. Ми там дійшли вже до деталей, працюємо над деталями. Це повинні бути сильні гарантії безпеки, не такі як Будапешт або мінськ, а саме  тримані Конгресом. Юридично-зобов'язуючі гарантії безпеки, які повинен підтримати конгрес Сполучених Штатів Америки

- підкреслив Зеленський.

Також він заявив, що Україна розглядає гарантії безпеки комплексно, а членство в Європейському Союзі є важливою частиною цього підходу, хоча конкретні терміни та умови поки залишаються невизначеними.

Сильні гарантії для України - це гарантії європейського союзу, економічні, перед усім, гарантії безпеки для України. Це членство в Європейському Союзі. Ми розглядаємо все це як блок гарантій безпеки. Не можу сказати коли, які ще можуть бути умови ті чи інші, але це рамкове наше розуміння і багатьох, до речі, партнерів щодо гарантій безпеки

- підсумував Президент України.

Крім того, на запитання про те, чи буде обговорення безпеки як статті 5 НАТО обмежено певним періодом часу, Зеленський сказав наступне:

Складно сказати наскільки років це, ми це ще не обговорюємо чи це буде обмежено якимись роками ті чи інші гарантії або ні. Єдине дуже важливо для нас було, що повинно було проголосовано бути в Конгресі. Ми віримо, що такі гарантії будуть працювати. Хоча ми всі розуміємо, що це росія і це агресор. Чи зупинять їх в майбутньому ті чи інші гарантії? Безумовно ми чітко з вами не знаємо, тому ми і хочемо всі гарантії мати

- наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо

Володимир Зеленський заявив, що переговори з партнерами стосуються не лише припинення бойових дій, а й механізмів гарантій безпеки для України. Він підкреслив, що метою є недопущення нової війни.

Алла Кіосак

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Конгрес США
НАТО
Європейський Союз
Канада
Європа
Японія
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна