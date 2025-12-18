ЄС запропонував Бельгії додаткові гарантії для згоди по активах рф: питання кредиту Україні посунули у порядку денному саміту

$42.340.15
Ексклюзив
13:04 • 2948 перегляди
ГУР: росія має близько 50 крилатих ракет 9М729, а спроможності ВПК щодо її виготовлення становить - до 250 одиниць на рік
Ексклюзив
12:29 • 7906 перегляди
Сліпа солідарність і смертельні помилки: як "Справа Odrex" показала, що українська система охорони здоров’я потребує перезавантаженняPhoto
11:31 • 8462 перегляди
Без будь-яких умов: Рада встановила 90-денну відпустку для звільнених з полону військових
11:15 • 11382 перегляди
ЄС розширив санкції проти російського "тіньового флоту": додав до списку ще 41 судно
10:52 • 12407 перегляди
"Панцир-С2", Міг-31 і не лише: СБУ вразила на аеродромі Бельбек російської техніки на сотні мільйонів доларівPhoto
08:07 • 20233 перегляди
Він хоче територій: путін публічно і чітко висловив незмінну ціль війни в Україні - ISW
18 грудня, 07:18 • 29720 перегляди
"Навіть якщо це означає зустріч допізна": Politico дізналося "усю суть" вирішального саміту ЄС щодо України
17 грудня, 20:01 • 40362 перегляди
США та росія проведуть переговори щодо війни в Україні у Маямі цими вихідними
17 грудня, 15:43 • 56207 перегляди
Партія “Слуга Народу” обрала нового голову. Ним став Олександр Корнієнко
17 грудня, 12:13 • 53303 перегляди
Європарламент схвалив повну відмову від російського газу до кінця 2027 року
Популярнi новини
Туман і до 6 тепла вдень: якою буде погода в Україні 18 грудняPhoto18 грудня, 04:04 • 15510 перегляди
Окуляри зі штучним інтелектом від Meta підсилюватимуть голос співрозмовника18 грудня, 04:23 • 37987 перегляди
Британія завершує підготовку військ для миротворчої місії в Україні 18 грудня, 05:08 • 14395 перегляди
росіяни масовано атакували Черкаси: цілили по критичній інфраструктурі, є постраждаліPhoto18 грудня, 05:25 • 34396 перегляди
Перейменування "копійки" на "шаг": Рада підтримала закон у першому читанніPhoto09:48 • 19046 перегляди
Публікації
Сліпа солідарність і смертельні помилки: як "Справа Odrex" показала, що українська система охорони здоров’я потребує перезавантаженняPhoto
Ексклюзив
12:29 • 7906 перегляди
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради11:44 • 9688 перегляди
Мовчання, що вбиває: чому МОЗ повинно відреагувати на масові скарги пацієнтів клініки Odrex17 грудня, 15:05 • 50825 перегляди
Мандарини: експорт, споживання та попит в Україні та світі17 грудня, 14:58 • 48990 перегляди
ЄС відкочує заборону на бензинові та дизельні автомобілі з 2035 року: що передбачається17 грудня, 14:39 • 45164 перегляди
УНН Lite
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради11:44 • 9688 перегляди
20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію ТрампVideo17 грудня, 19:12 • 23677 перегляди
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена СпілбергаVideo17 грудня, 16:22 • 23226 перегляди
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн17 грудня, 12:18 • 30126 перегляди
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo17 грудня, 06:16 • 35597 перегляди
ЄС запропонував Бельгії додаткові гарантії для згоди по активах рф: питання кредиту Україні посунули у порядку денному саміту

Київ • УНН

 • 1154 перегляди

Країни ЄС запропонували додаткові гарантії Бельгії для підтримки плану надання Україні кредиту в 210 мільярдів євро з заморожених російських активів. Невикористані кошти кредиту стануть першою лінією захисту, якщо ЄС доведеться відшкодовувати збитки Росії.

ЄС запропонував Бельгії додаткові гарантії для згоди по активах рф: питання кредиту Україні посунули у порядку денному саміту

Країни ЄС запропонували додаткові гарантії в останній спробі заручитися підтримкою Бельгії щодо плану надати Україні кредит на базі 210 мільярдів євро заморожених російських активів, повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Одним з найскладніших питань у переговорах є те, як зібрати кошти у малоймовірному сценарії, коли кремль поверне їх. Вимога Бельгії щодо необмежених гарантій від країн ЄС була визнана більшістю нереалістичною.

Однак країни ЄС розробили обхідний шлях для розширення своїх гарантій для Бельгії, не наражаючи на ще більший ризик гроші своїх платників податків, пише видання.

"Невикористані активи з кредиту будуть першою лінією захисту, якщо ЄС доведеться відшкодувати росії збитки", згідно з проєктом поправок, з яким ознайомилося видання, що обговорювалися дипломатами ЄС у середу.

ЄС має намір надіслати Україні 90 мільярдів євро протягом наступних двох років, а це означає, що буде фінансовий буфер для будь-якої потенційної компенсації.

"Якщо залишкових коштів буде недостатньо, Бельгія може скористатися фінансовими гарантіями, наданими країнами ЄС", - ідеться у публікації.

"Текст забезпечує безпрецедентне покриття, що не залишає жодних сумнівів у тому, що ризики поділяють усі, і Бельгія не залишиться сама, якщо ми це зробимо. ЄС їх підтримує", - сказав один із чиновників, близьких до переговорів.

Тим часом на саміті ЄС змінили порядок розгляду питань.

Лідери переходять до обговорення розширення, замість того, щоб заглиблюватися в питання фінансування України, як планувалося. Вони повернуться до головного питання дня пізніше, повідомив високопосадовець.

Деякі столиці тиснули на президента Європейської ради Антоніу Кошту, щоб той відклав переговори, посилаючись на політичну чутливість рішення - і, зрештою, вони домоглися свого, пише видання.

"Це може бути добрим сигналом", - сказав один дипломат ЄС, припустивши, що затримка відображає поточну технічну роботу поза кімнатою лідерів, а також зусилля, спрямовані на пошук рішень та зменшення потенційних зіткнень.

Прем'єр Бельгії про активи рф перед самітом ЄС: за умови розподілу ризиків "стрибнемо з цієї скелі і сподіватимемося, що парашут втримає"18.12.25, 11:54 • 2064 перегляди

Юлія Шрамко

ЕкономікаПолітикаНовини Світу
Санкції
Державний бюджет
Війна в Україні
Дипломатка
Антоніу Кошта
Європейський Союз
Бельгія
Україна