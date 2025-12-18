ЄС запропонував Бельгії додаткові гарантії для згоди по активах рф: питання кредиту Україні посунули у порядку денному саміту

Країни ЄС запропонували додаткові гарантії в останній спробі заручитися підтримкою Бельгії щодо плану надати Україні кредит на базі 210 мільярдів євро заморожених російських активів, повідомляє Politico, пише УНН.

Одним з найскладніших питань у переговорах є те, як зібрати кошти у малоймовірному сценарії, коли кремль поверне їх. Вимога Бельгії щодо необмежених гарантій від країн ЄС була визнана більшістю нереалістичною.

Однак країни ЄС розробили обхідний шлях для розширення своїх гарантій для Бельгії, не наражаючи на ще більший ризик гроші своїх платників податків, пише видання.

"Невикористані активи з кредиту будуть першою лінією захисту, якщо ЄС доведеться відшкодувати росії збитки", згідно з проєктом поправок, з яким ознайомилося видання, що обговорювалися дипломатами ЄС у середу.

ЄС має намір надіслати Україні 90 мільярдів євро протягом наступних двох років, а це означає, що буде фінансовий буфер для будь-якої потенційної компенсації.

"Якщо залишкових коштів буде недостатньо, Бельгія може скористатися фінансовими гарантіями, наданими країнами ЄС", - ідеться у публікації.

"Текст забезпечує безпрецедентне покриття, що не залишає жодних сумнівів у тому, що ризики поділяють усі, і Бельгія не залишиться сама, якщо ми це зробимо. ЄС їх підтримує", - сказав один із чиновників, близьких до переговорів.

Тим часом на саміті ЄС змінили порядок розгляду питань.

Лідери переходять до обговорення розширення, замість того, щоб заглиблюватися в питання фінансування України, як планувалося. Вони повернуться до головного питання дня пізніше, повідомив високопосадовець.

Деякі столиці тиснули на президента Європейської ради Антоніу Кошту, щоб той відклав переговори, посилаючись на політичну чутливість рішення - і, зрештою, вони домоглися свого, пише видання.

"Це може бути добрим сигналом", - сказав один дипломат ЄС, припустивши, що затримка відображає поточну технічну роботу поза кімнатою лідерів, а також зусилля, спрямовані на пошук рішень та зменшення потенційних зіткнень.

