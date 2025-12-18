$42.340.15
Эксклюзив
12:29 • 1842 просмотра
Слепая солидарность и смертельные ошибки: как "Дело Odrex" показало, что украинская система здравоохранения нуждается в перезагрузке
11:31 • 4982 просмотра
Без каких-либо условий: Рада установила 90-дневный отпуск для освобожденных из плена военных
11:15 • 9158 просмотра
ЕС расширил санкции против российского "теневого флота": добавил в список еще 41 судно
10:52 • 10957 просмотра
"Панцирь-С2", МиГ-31 и не только: СБУ поразила на аэродроме Бельбек российскую технику на сотни миллионов долларов
08:07 • 19327 просмотра
Он хочет территорий: путин публично и четко выразил неизменную цель войны в Украине - ISW
07:18 • 29094 просмотра
"Даже если это означает встречу допоздна": Politico узнало "всю суть" решающего саммита ЕС по Украине
17 декабря, 20:01 • 40078 просмотра
США и Россия проведут переговоры по войне в Украине в Майами в эти выходные
17 декабря, 15:43 • 55916 просмотра
Партия "Слуга Народа" избрала нового главу. Им стал Александр Корниенко
17 декабря, 12:13 • 53086 просмотра
Европарламент одобрил полный отказ от российского газа до конца 2027 года
Эксклюзив
17 декабря, 11:22 • 88915 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex
Эксклюзивы
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

ЕС предложил Бельгии дополнительные гарантии для согласия по активам РФ: вопрос кредита Украине отодвинули в повестке дня саммита

Киев • УНН

 • 758 просмотра

Страны ЕС предложили дополнительные гарантии Бельгии для поддержки плана предоставления Украине кредита в 210 миллиардов евро из замороженных российских активов. Неиспользованные средства кредита станут первой линией защиты, если ЕС придется возмещать ущерб России.

ЕС предложил Бельгии дополнительные гарантии для согласия по активам РФ: вопрос кредита Украине отодвинули в повестке дня саммита

Страны ЕС предложили дополнительные гарантии в последней попытке заручиться поддержкой Бельгии по плану предоставить Украине кредит на базе 210 миллиардов евро замороженных российских активов, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Одним из самых сложных вопросов в переговорах является то, как собрать средства в маловероятном сценарии, когда кремль вернет их. Требование Бельгии о неограниченных гарантиях от стран ЕС было признано большинством нереалистичным.

Однако страны ЕС разработали обходной путь для расширения своих гарантий для Бельгии, не подвергая еще большему риску деньги своих налогоплательщиков, пишет издание.

"Неиспользованные активы из кредита будут первой линией защиты, если ЕС придется возместить россии убытки", согласно проекту поправок, с которым ознакомилось издание, обсуждавшихся дипломатами ЕС в среду.

ЕС намерен направить Украине 90 миллиардов евро в течение следующих двух лет, а это означает, что будет финансовый буфер для любой потенциальной компенсации.

"Если остаточных средств будет недостаточно, Бельгия может воспользоваться финансовыми гарантиями, предоставленными странами ЕС", - говорится в публикации.

"Текст обеспечивает беспрецедентное покрытие, не оставляющее никаких сомнений в том, что риски разделяют все, и Бельгия не останется одна, если мы это сделаем. ЕС их поддерживает", - сказал один из чиновников, близких к переговорам.

Тем временем на саммите ЕС изменили порядок рассмотрения вопросов.

Лидеры переходят к обсуждению расширения, вместо того, чтобы углубляться в вопросы финансирования Украины, как планировалось. Они вернутся к главному вопросу дня позже, сообщил высокопоставленный чиновник.

Некоторые столицы давили на президента Европейского совета Антониу Кошту, чтобы тот отложил переговоры, ссылаясь на политическую чувствительность решения - и, в конце концов, они добились своего, пишет издание.

"Это может быть хорошим сигналом", - сказал один дипломат ЕС, предположив, что задержка отражает текущую техническую работу вне комнаты лидеров, а также усилия, направленные на поиск решений и уменьшение потенциальных столкновений.

Премьер Бельгии об активах рф перед саммитом ЕС: при условии распределения рисков "прыгнем с этой скалы и будем надеяться, что парашют удержит"18.12.2025, 11:54 • 1864 просмотра

Юлия Шрамко

