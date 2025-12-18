ЕС предложил Бельгии дополнительные гарантии для согласия по активам РФ: вопрос кредита Украине отодвинули в повестке дня саммита

Страны ЕС предложили дополнительные гарантии в последней попытке заручиться поддержкой Бельгии по плану предоставить Украине кредит на базе 210 миллиардов евро замороженных российских активов, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Одним из самых сложных вопросов в переговорах является то, как собрать средства в маловероятном сценарии, когда кремль вернет их. Требование Бельгии о неограниченных гарантиях от стран ЕС было признано большинством нереалистичным.

Однако страны ЕС разработали обходной путь для расширения своих гарантий для Бельгии, не подвергая еще большему риску деньги своих налогоплательщиков, пишет издание.

"Неиспользованные активы из кредита будут первой линией защиты, если ЕС придется возместить россии убытки", согласно проекту поправок, с которым ознакомилось издание, обсуждавшихся дипломатами ЕС в среду.

ЕС намерен направить Украине 90 миллиардов евро в течение следующих двух лет, а это означает, что будет финансовый буфер для любой потенциальной компенсации.

"Если остаточных средств будет недостаточно, Бельгия может воспользоваться финансовыми гарантиями, предоставленными странами ЕС", - говорится в публикации.

"Текст обеспечивает беспрецедентное покрытие, не оставляющее никаких сомнений в том, что риски разделяют все, и Бельгия не останется одна, если мы это сделаем. ЕС их поддерживает", - сказал один из чиновников, близких к переговорам.

Тем временем на саммите ЕС изменили порядок рассмотрения вопросов.

Лидеры переходят к обсуждению расширения, вместо того, чтобы углубляться в вопросы финансирования Украины, как планировалось. Они вернутся к главному вопросу дня позже, сообщил высокопоставленный чиновник.

Некоторые столицы давили на президента Европейского совета Антониу Кошту, чтобы тот отложил переговоры, ссылаясь на политическую чувствительность решения - и, в конце концов, они добились своего, пишет издание.

"Это может быть хорошим сигналом", - сказал один дипломат ЕС, предположив, что задержка отражает текущую техническую работу вне комнаты лидеров, а также усилия, направленные на поиск решений и уменьшение потенциальных столкновений.

