Премьер Бельгии об активах РФ перед саммитом ЕС: при условии распределения рисков «прыгнем с этой скалы и будем надеяться, что парашют удержит»

Тексты о замороженных российских активах для рассмотрения на саммите ЕС все еще находятся в работе, заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, добавив, что Бельгии не нравится идея репарационного кредита, но если риски будут разделены, а Бельгия будет защищена, "тогда мы все вместе со всеми европейцами прыгнем с этой скалы и будем надеяться, что парашют нас удержит", пишет УНН со ссылкой на Politico.

Подробности

Тексты, которые лидеры ЕС собираются обсудить, "все еще меняются", заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер депутатам бельгийского парламента накануне европейского саммита.

На заседании Евросовета планы по использованию сотен миллиардов евро российских активов, замороженных в бельгийской компании Euroclear, для финансирования Украины будут главным вопросом повестки дня. Де Вевер неделями решительно отказывается от этого.

"Честно говоря, я не могу с уверенностью сказать", что именно будет обсуждаться, сказал де Вевер бельгийским законодателям.

Возражения Барта де Вевера против плана замороженных активов остаются актуальными, указывает издание. Как и раньше, премьер-министр Бельгии назвал непредвиденные доходы от замороженных активов курицей, несущей золотые яйца, чтобы поддержать Украину.

"Сегодня план состоит в том, чтобы обслужить эту курицу, чтобы съесть ее", - сказал он депутатам.

Де Вевер обеспокоен тем, что эта идея "сомнительна с точки зрения международного права" и может подорвать доверие к финансовым рынкам и авторитет Euroclear.

Тем не менее, он также подчеркнул, что "Украина заслуживает нашей полной поддержки против российской агрессии, и что поддержка Украины - это… возможно, лучшая инвестиция в нашу собственную безопасность".

При этом существует четкий блок стран, которые поддерживают репарационный кредит, включая Германию, Польшу и страны Балтии и Северной Европы, заявил депутатам премьер-министр Бельгии Барт де Вевер.

Здесь есть геополитические мотивы, добавил он: "Чем ближе вы живете к России, и чем больше вы помните, что на самом деле означает коммунизм, когда вам приходится его терпеть, тем больше вы мотивированы это делать… Это также вполне понятно, это не критика".

Так что, эти страны образуют "большой и мощный блок, и Еврокомиссия также склоняется к этому", сказал де Вевер.

"Так что сегодняшняя задача будет заключаться в том, чтобы увидеть: что скажет Европа?" - отметил он.

Если Европа хочет продолжить план с репарациями, ей нужно полностью разделить риски, ввести гарантии ликвидности, "а потом вы должны прыгнуть со мной. Вы должны дать мне этот парашют и прыгнуть со мной", сказал премьер-министр Бельгии Барт де Вевер депутатам бельгийского парламента.

На сегодня я не видел ни одного текста, который бы отвечал этим условиям – добавил он.

Премьер-министр Бельгии также сказал, что он тщательно изучит последний текст между 9:00 и 10:00 утра по местному времени, непосредственно перед встречей со своими европейскими коллегами, добавив, что он не уверен, что будет текст для чтения.

В то же время де Вевер заявил, что сегодняшнее решение требует единогласной поддержки. Было бы "чрезвычайно креативно" со стороны ЕС утверждать, что репарационный кредит может быть согласован квалифицированным большинством голосов, поскольку они лишь выполнили бы предварительное обязательство по поддержке Украины.

"Это то, что юридически называется натяжкой", - сказал де Вевер, отметив, что шаткая юридическая основа, аннулированная верховным судом Европы, может привести к "целому ряду проблем".

Он также отметил, что репарационный кредит был бы единственным вариантом на столе, даже если бы Бельгия его не заблокировала, добавив: "Честно говоря, я возмущаюсь на европейские органы за это".

И хотя Бельгии не нравится идея репарационного кредита, если риски будут разделены, а Бельгия будет защищена, "тогда мы все вместе со всеми европейцами прыгнем с этой скалы и будем надеяться, что парашют нас удержит", сказал Барт Де Вевер депутатам за несколько минут до выезда на европейский саммит.

Мы это сделаем, потому что альтернатива - отсутствие решения, отсутствие финансирования для Украины, крах страны - это окончательный геополитический провал Европы, который мы будем ощущать еще десятилетиями. С тех пор мы больше не будем играть никакой роли в мире - подчеркнул бельгийский премьер-министр.

Другие политические силы были бы рады, если бы "Европа была полностью разорвана" и оставлена "в полном хаосе без решения для Украины и с ножами наголо", - добавил де Вевер, указав: "Это было бы катастрофически".

"Проблема ЕС не в Бельгии, а в Трампе": Politico узнало о продолжении давления Вашингтона по российским активам