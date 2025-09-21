Оккупанты требуют уменьшить употребление украинского языка на временно оккупированных территориях - ЦНС
Киев • УНН
российские оккупационные администрации получили указание уменьшить употребление украинских слов в быту местных. Это является частью более широкой политики ассимиляции и давления, направленной на вытеснение украинского языка.
россияне недовольны украинским языком на временно оккупированных территориях. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.
Подробности
Отмечается, что российские оккупационные администрации получили указание уменьшить употребление украинских слов в быту местных жителей.
Военные оккупантов жалуются на украинский язык от работников сферы обслуживания. Из-за этого администрации приказали "очистить язык"
В ЦНС указывают, что готовится очередной план вытеснения украинского языка - часть более широкой политики ассимиляции и давления.
"Но попытки уничтожить язык на протяжении веков не дали результата. Так будет и в этот раз", - добавили в ЦНС.
Напомним
На временно оккупированных территориях россияне запрещают детям разговаривать на украинском языке в школах. Родителям угрожают уголовной ответственностью за "экстремизм".
