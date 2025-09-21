Оккупанты требуют уменьшить употребление украинского языка на временно оккупированных территориях - ЦНС

россияне недовольны украинским языком на временно оккупированных территориях. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что российские оккупационные администрации получили указание уменьшить употребление украинских слов в быту местных жителей.

Военные оккупантов жалуются на украинский язык от работников сферы обслуживания. Из-за этого администрации приказали "очистить язык" - говорится в сообщении.

В ЦНС указывают, что готовится очередной план вытеснения украинского языка - часть более широкой политики ассимиляции и давления.

"Но попытки уничтожить язык на протяжении веков не дали результата. Так будет и в этот раз", - добавили в ЦНС.

Напомним

На временно оккупированных территориях россияне запрещают детям разговаривать на украинском языке в школах. Родителям угрожают уголовной ответственностью за "экстремизм".

