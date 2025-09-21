$41.250.00
День мира в мире и Украине: какие шаги были предприняты за год для наступления мира
20 сентября, 15:23 • 20069 просмотра
Зеленский заявил, что подписал три пакета санкций: на кого они направлены
20 сентября, 10:19 • 37078 просмотра
Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом на следующей неделе
20 сентября, 08:41 • 53295 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака
20 сентября, 04:00 • 67678 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto
19 сентября, 18:48 • 57670 просмотра
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
19 сентября, 17:23 • 54034 просмотра
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
19 сентября, 16:30 • 47482 просмотра
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
19 сентября, 16:00 • 60338 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 74232 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
Оккупанты требуют уменьшить употребление украинского языка на временно оккупированных территориях - ЦНС

Киев • УНН

 • 14 просмотра

российские оккупационные администрации получили указание уменьшить употребление украинских слов в быту местных. Это является частью более широкой политики ассимиляции и давления, направленной на вытеснение украинского языка.

Оккупанты требуют уменьшить употребление украинского языка на временно оккупированных территориях - ЦНС

россияне недовольны украинским языком на временно оккупированных территориях. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что российские оккупационные администрации получили указание уменьшить употребление украинских слов в быту местных жителей.

Военные оккупантов жалуются на украинский язык от работников сферы обслуживания. Из-за этого администрации приказали "очистить язык"

- говорится в сообщении.

В ЦНС указывают, что готовится очередной план вытеснения украинского языка - часть более широкой политики ассимиляции и давления.

"Но попытки уничтожить язык на протяжении веков не дали результата. Так будет и в этот раз", - добавили в ЦНС.

Напомним

На временно оккупированных территориях россияне запрещают детям разговаривать на украинском языке в школах. Родителям угрожают уголовной ответственностью за "экстремизм".

В Крыму ФСБ задержала 22-летнего севастопольца за проукраинские комментарии в Telegram - ЦНС17.09.25, 04:32 • 3692 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ОбществоПолитика
Украина