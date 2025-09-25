россияне запустили новую пропагандистскую инициативу среди молодежи
Киев • УНН
На временно оккупированных территориях Украины россияне обучают старшеклассников распространять пропаганду под видом журналистики. Этот "курс молодого инфобойца" имеет целью создать новое поколение для информационной войны.
На временно оккупированных территориях Украины россияне запустили "курс молодого инфобойца", где старшеклассников под видом журналистики учат распространять пропаганду. Об этом информирует Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.
Наиболее "успешных" будут подбирать под крыло опытные пропагандисты, чтобы использовать стремление молодежи к популярности и "легким деньгам"
"Таким образом оккупанты пытаются сформировать новое поколение инструментов для своей информационной войны", - добавили в ЦНС.
Масштабы вовлеченности молодежи в эту инициативу сейчас устанавливаются.
Напомним
россия запустила новую серию пропагандистских занятий "уроки мужества" в школах на оккупированных территориях, где оправдывает вооруженную агрессию. Личности псевдоучителей уже установлены.
кремль усиливает пропаганду среди детей на ВОТ новыми "учебниками по истории Донбасса и Новороссии"25.09.25, 02:39 • 1752 просмотра