Детей на Херсонщине заставили рисовать портреты оккупанта, который рассказывал о войне - ЦНС
Киев • УНН
На оккупированном левобережье Херсонщины детей художественной школы заставили рисовать портреты российского военного. Оккупант присутствовал на занятии и рассказывал о своем участии в войне против Украины.
Подробности
Отмечается, что на временно оккупированном левом берегу Херсонщины детей в захваченном дворце творчества заставили рисовать портреты российского военного.
Оккупант лично пришел на урок, а во время рисования рассказывал детям, как он воюет против их страны. Это еще один пример того, как россия использует "культуру" для зомбирования и подчинения
Напомним
россияне политизируют детский спорт на временно оккупированных территориях Запорожской области, превращая секции и кружки в площадки для пропаганды. В Энергодаре, Бердянске и Мелитополе оккупанты заставляют тренеров "воспитывать патриотов россии".
