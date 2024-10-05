В окупованому Енергодарі аварійне відключення електроенергії
Київ • УНН
В Енергодарі сталося аварійне відключення електроенергії через неполадки за межами міста. Причина відключення невідома.
В окупованому Енергодарі сталося аварійне відключення електроенергії, передає УНН із посиланням на Telegram-канал Astra.
"Шановні енергодарці! Відбулося аварійне відключення електроенергії в Енергодарі через неполадки за межами міста", - йдеться у публікації російської адміністрації захопленого міста.
Що стало причиною відключення – невідомо.
Додамо
Енергодар розташований на лівому березі Дніпра, неподалік від нього знаходиться Запорізька АЕС. Це найбільша за кількістю блоків і встановлена потужність атомна електростанція в Європі — шість енергоблоків по одному гігавату кожен.