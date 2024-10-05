В оккупированном Энергодаре аварийное отключение электроэнергии
Киев • УНН
В Энергодаре произошло аварийное отключение электроэнергии из-за неполадок за пределами города. Причина отключения неизвестна.
В оккупированном Энергодаре произошло аварийное отключение электроэнергии, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Astra.
«Уважаемые энергодарцы! Произошло аварийное отключение электроэнергии в Энергодаре из-за неполадок за пределами города», - говорится в публикации российской администрации захваченного города.
Что стало причиной отключения - неизвестно.
Добавим
Энергодар расположен на левом берегу Днепра, неподалеку от него находится Запорожская АЭС. Это самая большая по количеству блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе - шесть энергоблоков по одному гигаватту каждый.