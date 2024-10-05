В оккупированном Энергодаре аварийное отключение электроэнергии

В оккупированном Энергодаре произошло аварийное отключение электроэнергии, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Astra.

«Уважаемые энергодарцы! Произошло аварийное отключение электроэнергии в Энергодаре из-за неполадок за пределами города», - говорится в публикации российской администрации захваченного города.

Что стало причиной отключения - неизвестно.

Добавим

Энергодар расположен на левом берегу Днепра, неподалеку от него находится Запорожская АЭС. Это самая большая по количеству блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе - шесть энергоблоков по одному гигаватту каждый.