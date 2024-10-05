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АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами
4 октября 2024, 12:51  •  115852 просмотра

АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами

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Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации
4 октября 2024, 11:50  •  126983 просмотра

Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации

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Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО
4 октября 2024, 11:39  •  127913 просмотра

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Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В оккупированном Энергодаре аварийное отключение электроэнергии

В оккупированном Энергодаре аварийное отключение электроэнергии

Киев  •  УНН

5 октября 2024, 14:59  •  1441 просмотра

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В Энергодаре произошло аварийное отключение электроэнергии из-за неполадок за пределами города. Причина отключения неизвестна.

В оккупированном Энергодаре произошло аварийное отключение электроэнергии, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Astra.

«Уважаемые энергодарцы! Произошло аварийное отключение электроэнергии в Энергодаре из-за неполадок за пределами города», - говорится в публикации российской администрации захваченного города.

Что стало причиной отключения - неизвестно.

Добавим

Энергодар расположен на левом берегу Днепра, неподалеку от него находится Запорожская АЭС. Это самая большая по количеству блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе - шесть энергоблоков по одному гигаватту каждый.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
zaporozhskaya-atomnaya-elektrostantsiyaЗапорожская атомная электростанция
yevropaЕвропа
dneprДнепр (река)
energodarЭнергодар