Окупована частина Запорізької області знову залишилася без світла
Київ • УНН
Увечері 17 липня в окупованій частині Запорізької області зникло світло. Без електропостачання залишилися Мелітополь, Енергодар та низка районів.
Увечері в четвер, 17 липня, в окупованій частині Запорізької області зникло світло. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі так званий "губернатор" Запорізької області Євген Балицький, передає УНН.
Часткове відключення електропостачання в Запорізькій області
За його словами, без світла залишилися Мелітополь, Енергодар, а також Василівський, Якимівський, Чернігівський, Приморський, Приазовський, Куйбишевський і Кам'янсько-Дніпровський райони.
"Причини відключення уточнюються", - додав так званий представник "влади", призначений росіянами.
Нагадаємо
В ніч на 3 червня в Мелітополі було атаковано електропідстанцію, що призвело до знеструмлення окупованої частини Запорізької області. Також пошкоджено підстанцію у Генічеському районі Херсонщини.
Через виїзд багатьох енергетиків з тимчасово окупованих територій України росіяни не можуть подолати руйнування інфраструктури, спричинені бойовими діями, через що тисячі людей тижнями залишаються без електрики.