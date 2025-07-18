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Окупована частина Запорізької області знову залишилася без світла

Київ • УНН

 • 878 перегляди

Увечері 17 липня в окупованій частині Запорізької області зникло світло. Без електропостачання залишилися Мелітополь, Енергодар та низка районів.

Окупована частина Запорізької області знову залишилася без світла

Увечері в четвер, 17 липня, в окупованій частині Запорізької області зникло світло. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі так званий "губернатор" Запорізької області Євген Балицький, передає УНН.

Часткове відключення електропостачання в Запорізькій області

- йдеться у дописі Балицького.

За його словами, без світла залишилися Мелітополь, Енергодар, а також Василівський, Якимівський, Чернігівський, Приморський, Приазовський, Куйбишевський і Кам'янсько-Дніпровський райони.

"Причини відключення уточнюються", - додав так званий представник "влади", призначений росіянами.

Нагадаємо

В ніч на 3 червня в Мелітополі було атаковано електропідстанцію, що призвело до знеструмлення окупованої частини Запорізької області. Також пошкоджено підстанцію у Генічеському районі Херсонщини.

Через виїзд багатьох енергетиків з тимчасово окупованих територій України росіяни не можуть подолати руйнування інфраструктури, спричинені бойовими діями, через що тисячі людей тижнями залишаються без електрики.

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Війна
Запорізька область
Херсонська область
Україна
Енергодар
Мелітополь
Tesla
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