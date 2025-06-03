В окупованому Мелітополі атаковано електропідстанцію: частина регіону без світла, частковий блекаут і на ТОТ Херсонщини
Київ • УНН
В ніч на 3 червня в Мелітополі було атаковано електропідстанцію, що призвело до знеструмлення окупованої частини Запорізької області. Також пошкоджено підстанцію у Генічеському районі Херсонщини.
У тимчасово окупованому Мелітополі в ніч на вівторок, 3 червня, було атаковано електропідстанцію. Про це повідомляють окупаційні пабліки, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що внаслідок атаки окупована частина Запорізької області залишилася без світла.
Трансформатор зверху був накритий антидроновою металевою сіткою, а по сторонах закритий блоками, проте навіть такий захист не допоміг від попадання ворожого дрона
Тим часом так званий "губернатор" Херсонської області володимир сальдо повідомив, що внаслідок атаки "ворожих БпЛА" частина області залишилася без електропостачання.
Осколками збитих безпілотників пошкоджено нову підстанцію у Генічному районі Херсонської області та підстанцію у Мелітопольському районі Запорізької області
За його словами, без електропостачання залишилися 150 населених пунктів у Генічному, Новотроїцькому, Іванівському та Нижньосірогозькому "округах".
Нагадаємо
Напередодні в окупованій частині Запорізької області було підірвано вантажний потяг рф з паливом і військовими вантажами. За даними розвідки, вибух порушив логістичний маршрут окупантів.
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