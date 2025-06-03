В окупованому Мелітополі атаковано електропідстанцію: частина регіону без світла, частковий блекаут і на ТОТ Херсонщини

У тимчасово окупованому Мелітополі в ніч на вівторок, 3 червня, було атаковано електропідстанцію. Про це повідомляють окупаційні пабліки, інформує УНН.

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Зазначається, що внаслідок атаки окупована частина Запорізької області залишилася без світла.

Трансформатор зверху був накритий антидроновою металевою сіткою, а по сторонах закритий блоками, проте навіть такий захист не допоміг від попадання ворожого дрона - пишуть у мережі.

Тим часом так званий "губернатор" Херсонської області володимир сальдо повідомив, що внаслідок атаки "ворожих БпЛА" частина області залишилася без електропостачання.

Осколками збитих безпілотників пошкоджено нову підстанцію у Генічному районі Херсонської області та підстанцію у Мелітопольському районі Запорізької області - написав колаборант.

За його словами, без електропостачання залишилися 150 населених пунктів у Генічному, Новотроїцькому, Іванівському та Нижньосірогозькому "округах".

Нагадаємо

Напередодні в окупованій частині Запорізької області було підірвано вантажний потяг рф з паливом і військовими вантажами. За даними розвідки, вибух порушив логістичний маршрут окупантів.

В Мелітополі партизани з "АТЕШ" знищили релейну шафу, порушивши логістику окупантів