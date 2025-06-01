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У Запорізькій області вибухнув російський військовий поїзд, який прямував до Криму

Київ • УНН

 • 3888 перегляди

В окупованій частині Запорізької області підірвано вантажний потяг рф з паливом і військовими вантажами. За даними розвідки, вибух порушив логістичний маршрут окупантів.

У Запорізькій області вибухнув російський військовий поїзд, який прямував до Криму

У тимчасово окупованій частині Запорізької області було підірвано російський вантажний потяг, який, за даними української військової розвідки, перевозив паливо та військові вантажі до Криму. Про це повідомляє BILD, пише УНН.

Деталі

За інформацією, інцидент стався ввечері 31 травня. Внаслідок вибуху з рейок зійшли цистерни з паливом і вантажні вагони. За даними ГУР МО, це був військовий склад, який прямував у бік анексованого росією півострова Крим. За даними розвідки, вибух порушив важливий логістичний транспортний маршрут для російських військових.

Як пише ЗМІ, рф ще не прокоментувала інцидент. Спочатку інформацію не вдалося перевірити. Заяву було зроблено після того, як минулої ночі в курській і брянській областях зійшли з рейок два потяги внаслідок обвалення мостів.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що у брянській області через обвал мосту загинуло 7 людей, понад 60 постраждали. У курській області частина поїзда впала на дорогу, поранено машиніста.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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