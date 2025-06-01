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В Запорожской области взорвался российский военный поезд, направлявшийся в Крым

Киев • УНН

 • 3172 просмотра

В оккупированной части Запорожской области подорван грузовой поезд рф с топливом и военными грузами. По данным разведки, взрыв нарушил логистический маршрут оккупантов.

В Запорожской области взорвался российский военный поезд, направлявшийся в Крым

Во временно оккупированной части Запорожской области был взорван российский грузовой поезд, который, по данным украинской военной разведки, перевозил топливо и военные грузы в Крым. Об этом сообщает BILD, пишет УНН.

Детали

По информации, инцидент произошел вечером 31 мая. В результате взрыва с рельсов сошли цистерны с топливом и грузовые вагоны. По данным ГУР МО, это был военный состав, который направлялся в сторону аннексированного россией полуострова Крым. По данным разведки, взрыв нарушил важный логистический транспортный маршрут для российских военных.

Как пишет СМИ, рф еще не прокомментировала инцидент. Сначала информацию не удалось проверить. Заявление было сделано после того, как минувшей ночью в курской и брянской областях сошли с рельсов два поезда в результате обрушения мостов.

Напомним

Ранее сообщалось, что в брянской области из-за обрушения моста погибло 7 человек, более 60 пострадали. В курской области часть поезда упала на дорогу, ранен машинист.

Алина Волянская

Алина Волянская

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