В оккупированном Мелитополе атакована электроподстанция: часть региона без света, частичный блэкаут и на ВОТ Херсонщины
Киев • УНН
В ночь на 3 июня в Мелитополе была атакована электроподстанция, что привело к обесточиванию оккупированной части Запорожской области. Также повреждена подстанция в Геническом районе Херсонщины.
Во временно оккупированном Мелитополе в ночь на вторник, 3 июня, была атакована электроподстанция. Об этом сообщают оккупационные паблики, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что в результате атаки оккупированная часть Запорожской области осталась без света.
Трансформатор сверху был накрыт антидроновой металлической сеткой, а по сторонам закрыт блоками, однако даже такая защита не помогла от попадания вражеского дрона
Тем временем так называемый "губернатор" Херсонской области владимир сальдо сообщил, что в результате атаки "вражеских БпЛА" часть области осталась без электроснабжения.
Осколками сбитых беспилотников повреждена новая подстанция в Геническом районе Херсонской области и подстанция в Мелитопольском районе Запорожской области
По его словам, без электроснабжения остались 150 населенных пунктов в Геническом, Новотроицком, Ивановском и Нижнесерогозском "округах".
Напомним
Накануне в оккупированной части Запорожской области был подорван грузовой поезд рф с топливом и военными грузами. По данным разведки, взрыв нарушил логистический маршрут оккупантов.
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