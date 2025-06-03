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В оккупированном Мелитополе атакована электроподстанция: часть региона без света, частичный блэкаут и на ВОТ Херсонщины

Киев • УНН

 • 290 просмотра

В ночь на 3 июня в Мелитополе была атакована электроподстанция, что привело к обесточиванию оккупированной части Запорожской области. Также повреждена подстанция в Геническом районе Херсонщины.

В оккупированном Мелитополе атакована электроподстанция: часть региона без света, частичный блэкаут и на ВОТ Херсонщины

Во временно оккупированном Мелитополе в ночь на вторник, 3 июня, была атакована электроподстанция. Об этом сообщают оккупационные паблики, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что в результате атаки оккупированная часть Запорожской области осталась без света.

Трансформатор сверху был накрыт антидроновой металлической сеткой, а по сторонам закрыт блоками, однако даже такая защита не помогла от попадания вражеского дрона

- пишут в сети.

Тем временем так называемый "губернатор" Херсонской области владимир сальдо сообщил, что в результате атаки "вражеских БпЛА" часть области осталась без электроснабжения.

Осколками сбитых беспилотников повреждена новая подстанция в Геническом районе Херсонской области и подстанция в Мелитопольском районе Запорожской области

- написал коллаборант.

По его словам, без электроснабжения остались 150 населенных пунктов в Геническом, Новотроицком, Ивановском и Нижнесерогозском "округах".

Напомним

Накануне в оккупированной части Запорожской области был подорван грузовой поезд рф с топливом и военными грузами. По данным разведки, взрыв нарушил логистический маршрут оккупантов.

В Мелитополе партизаны из "АТЕШ" уничтожили релейный шкаф, нарушив логистику оккупантов16.04.25, 07:07 • 4494 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Война
Запорожская область
Херсонская область
Мелитополь
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