Оккупированная часть Запорожской области снова осталась без света
Киев • УНН
Вечером 17 июля в оккупированной части Запорожской области пропал свет. Без электроснабжения остались Мелитополь, Энергодар и ряд районов.
Вечером в четверг, 17 июля, в оккупированной части Запорожской области пропал свет. Об этом сообщил в своем Telegram-канале так называемый "губернатор" Запорожской области Евгений Балицкий, передает УНН.
Частичное отключение электроснабжения в Запорожской области
По его словам, без света остались Мелитополь, Энергодар, а также Васильевский, Акимовский, Черниговский, Приморский, Приазовский, Куйбышевский и Каменско-Днепровский районы.
"Причины отключения уточняются", - добавил так называемый представитель "власти", назначенный россиянами.
Напомним
В ночь на 3 июня в Мелитополе была атакована электроподстанция, что привело к обесточиванию оккупированной части Запорожской области. Также повреждена подстанция в Геническом районе Херсонщины.
Из-за выезда многих энергетиков с временно оккупированных территорий Украины россияне не могут преодолеть разрушения инфраструктуры, вызванные боевыми действиями, из-за чего тысячи людей неделями остаются без электричества.