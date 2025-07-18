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Оккупированная часть Запорожской области снова осталась без света

Киев • УНН

 • 502 просмотра

Вечером 17 июля в оккупированной части Запорожской области пропал свет. Без электроснабжения остались Мелитополь, Энергодар и ряд районов.

Оккупированная часть Запорожской области снова осталась без света

Вечером в четверг, 17 июля, в оккупированной части Запорожской области пропал свет. Об этом сообщил в своем Telegram-канале так называемый "губернатор" Запорожской области Евгений Балицкий, передает УНН.

Частичное отключение электроснабжения в Запорожской области

- говорится в сообщении Балицкого.

По его словам, без света остались Мелитополь, Энергодар, а также Васильевский, Акимовский, Черниговский, Приморский, Приазовский, Куйбышевский и Каменско-Днепровский районы.

"Причины отключения уточняются", - добавил так называемый представитель "власти", назначенный россиянами.

Напомним

В ночь на 3 июня в Мелитополе была атакована электроподстанция, что привело к обесточиванию оккупированной части Запорожской области. Также повреждена подстанция в Геническом районе Херсонщины.

Из-за выезда многих энергетиков с временно оккупированных территорий Украины россияне не могут преодолеть разрушения инфраструктуры, вызванные боевыми действиями, из-за чего тысячи людей неделями остаются без электричества.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
Запорожская область
Херсонская область
Украина
Энергодар
Мелитополь
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