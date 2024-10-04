В Енергодарі вибухнуло авто з "начальником охорони" окупованої ЗАЕС: ГУР показало відео

ukenru
10:16 • 24009 перегляди

Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

Ексклюзив
09:27 • 53107 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 121513 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 165348 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 237018 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 159443 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 137847 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 127673 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 185662 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 77245 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2.8 м/с
83 %
749 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

25 березня, 01:26 • 106225 перегляди
Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

25 березня, 01:55 • 102644 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 103403 перегляди
Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

08:43 • 74475 перегляди
У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

09:11 • 50194 перегляди
Публікації
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 103403 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 236971 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 185639 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 217207 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 548637 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

10:34 • 5778 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

10:19 • 10262 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

08:19 • 18152 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

07:13 • 31427 перегляди
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 34961 перегляди
Актуальне
В Енергодарі вибухнуло авто з "начальником охорони" окупованої ЗАЕС: ГУР показало відео

В Енергодарі вибухнуло авто з "начальником охорони" окупованої ЗАЕС: ГУР показало відео

Київ • УНН

 • 15578 перегляди

У тимчасово окупованому Енергодарі вибухнув автомобіль з "начальником фізичної охорони" ЗАЕС Андрієм Коротким. Колаборант брав участь у репресіях персоналу АЕС та воєнних злочинах проти цивільних.

У тимчасово окупованому Енергодарі вибухнув автомобіль з "начальником фізичної охорони" окупованої Запорізької АЕС Андрієм Коротким, повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України у п'ятницю, показавши відео, пише УНН.

В Енергодарі вибухнув воєнний злочинець - "начальник фізичної охорони" окупованої ЗАЕС

- повідомили в ГУР у Telegram.

Деталі

За даними ГУР, "4 жовтня 2024 року близько 7 ранку у тимчасово окупованому Енергодарі вибухнув автомобіль, у якому перебував воєнний злочинець - "начальник фізичної  охорони" Запорізької атомної електростанції Короткий Андрій Юрійович".

"Короткий - колаборант, причетний до організації та виконання воєнних злочинів і репресій українців в окупації. Після захоплення ЗАЕС він добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками, видав росіянам списки працівників станції з їхніми персональними даними, вказавши на громадян з проукраїнською позицією. Брав участь у репресіях персоналу атомної електростанції, воєнних злочинах проти цивільних громадян тимчасово окупованого Енергодару. Постійно організовував заходи, спрямовані на підтримку російської окупаційної армії. Як член партії путіна "єдіная россія" очолював в Енергодарі так звану "раду депутатів", - розповіли у ГУР.

"ГУР МО України нагадує - кожного воєнного злочинця чекає справедлива відплата. Слава Україні!", - вказали у розвідці.

В окупованому Бердянську ліквідували суддю-зрадника Віталія Ломейка02.10.24, 15:42 • 16852 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаКримінал та НП
holovne-upravlinnia-rozvidky-ukrainaГоловне управління розвідки України
zaporizka-atomna-elektrostantsiiaЗапорізька атомна електростанція
ukrainaУкраїна
enerhodarЕнергодар

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.76
Bitcoin
$87,200.50
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.18
Золото
$3,055.66
Ethereum
$2,070.86