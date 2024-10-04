В Енергодарі вибухнуло авто з "начальником охорони" окупованої ЗАЕС: ГУР показало відео
Київ • УНН
У тимчасово окупованому Енергодарі вибухнув автомобіль з "начальником фізичної охорони" ЗАЕС Андрієм Коротким. Колаборант брав участь у репресіях персоналу АЕС та воєнних злочинах проти цивільних.
У тимчасово окупованому Енергодарі вибухнув автомобіль з "начальником фізичної охорони" окупованої Запорізької АЕС Андрієм Коротким, повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України у п'ятницю, показавши відео, пише УНН.
В Енергодарі вибухнув воєнний злочинець - "начальник фізичної охорони" окупованої ЗАЕС
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За даними ГУР, "4 жовтня 2024 року близько 7 ранку у тимчасово окупованому Енергодарі вибухнув автомобіль, у якому перебував воєнний злочинець - "начальник фізичної охорони" Запорізької атомної електростанції Короткий Андрій Юрійович".
"Короткий - колаборант, причетний до організації та виконання воєнних злочинів і репресій українців в окупації. Після захоплення ЗАЕС він добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками, видав росіянам списки працівників станції з їхніми персональними даними, вказавши на громадян з проукраїнською позицією. Брав участь у репресіях персоналу атомної електростанції, воєнних злочинах проти цивільних громадян тимчасово окупованого Енергодару. Постійно організовував заходи, спрямовані на підтримку російської окупаційної армії. Як член партії путіна "єдіная россія" очолював в Енергодарі так звану "раду депутатів", - розповіли у ГУР.
"ГУР МО України нагадує - кожного воєнного злочинця чекає справедлива відплата. Слава Україні!", - вказали у розвідці.
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