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В Энергодаре взорвалось авто с "начальником охраны" оккупированной ЗАЭС: ГУР показало видео

В Энергодаре взорвалось авто с "начальником охраны" оккупированной ЗАЭС: ГУР показало видео

Киев  •  УНН

4 октября 2024, 07:30  •  4674 просмотра

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Во временно оккупированном Энергодаре взорвался автомобиль с "начальником физической охраны" ЗАЭС Андреем Коротким. Коллаборант участвовал в репрессиях персонала АЭС и военных преступлениях против гражданских.

Во временно оккупированном Энергодаре взорвался автомобиль с "начальником физической охраны" оккупированной Запорожской АЭС Андреем Коротким, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины в пятницу, показав видео, пишет УНН.

В Энергодаре взорвался военный преступник - "начальник физической охраны" оккупированной ЗАЭС

- сообщили в ГУР в Telegram.

Детали

По данным ГУР, "4 октября 2024 года около 7 утра во временно оккупированном Энергодаре взорвался автомобиль, в котором находился военный преступник - "начальник физической  охраны" Запорожской атомной электростанции Короткий Андрей Юрьевич".

"Короткий - коллаборант, причастен к организации и выполнению военных преступлений и репрессий украинцев в оккупации. После захвата ЗАЭС он добровольно пошел на сотрудничество с российскими захватчиками, выдал россиянам списки работников станции с их персональными данными, указав на граждан с проукраинской позицией. Участвовал в репрессиях персонала атомной электростанции, военных преступлениях против гражданских лиц временно оккупированного Энергодара. Постоянно организовывал мероприятия, направленные на поддержку российской оккупационной армии. Как член партии путина "единая россия" возглавлял в Энергодаре так называемый "совет депутатов", - рассказали в ГУР.

"ГУР МО Украины напоминает - каждого военного преступника ждет справедливое возмездие. Слава Украине!" - указали в разведке.

В оккупированном Бердянске ликвидировали судью-предателя Виталия Ломейко2 октября 2024, 12:42 • 13578 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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