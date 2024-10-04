В Энергодаре взорвалось авто с "начальником охраны" оккупированной ЗАЭС: ГУР показало видео

Во временно оккупированном Энергодаре взорвался автомобиль с "начальником физической охраны" оккупированной Запорожской АЭС Андреем Коротким, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины в пятницу, показав видео, пишет УНН.

В Энергодаре взорвался военный преступник - "начальник физической охраны" оккупированной ЗАЭС - сообщили в ГУР в Telegram.

Детали

По данным ГУР, "4 октября 2024 года около 7 утра во временно оккупированном Энергодаре взорвался автомобиль, в котором находился военный преступник - "начальник физической охраны" Запорожской атомной электростанции Короткий Андрей Юрьевич".

"Короткий - коллаборант, причастен к организации и выполнению военных преступлений и репрессий украинцев в оккупации. После захвата ЗАЭС он добровольно пошел на сотрудничество с российскими захватчиками, выдал россиянам списки работников станции с их персональными данными, указав на граждан с проукраинской позицией. Участвовал в репрессиях персонала атомной электростанции, военных преступлениях против гражданских лиц временно оккупированного Энергодара. Постоянно организовывал мероприятия, направленные на поддержку российской оккупационной армии. Как член партии путина "единая россия" возглавлял в Энергодаре так называемый "совет депутатов", - рассказали в ГУР.

"ГУР МО Украины напоминает - каждого военного преступника ждет справедливое возмездие. Слава Украине!" - указали в разведке.

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