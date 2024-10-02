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В оккупированном Бердянске ликвидировали судью-предателя Виталия Ломейко

В оккупированном Бердянске ликвидировали судью-предателя Виталия Ломейко

Киев  •  УНН

2 октября 2024, 12:42  •  1311 просмотра

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Во временно оккупированном Бердянске взорвался автомобиль, в котором находился судья-предатель Виталий Ломейко. ГУР сообщает, что Ломейко сотрудничал с оккупантами и был причастен к репрессиям украинцев.

В Бердянске нашли мертвым судью-предателя Виталия Ломейко. Его авто взорвалось, передает УНН со ссылкой на Главное управление разведки.

Детали

По данным разведки, 2 октября 2024 года возле шестого дома на улице красных партизан в микрорайоне Лиски недалеко от порта во временно оккупированном Бердянске взорвался автомобиль, в котором находился предатель Виталий Ломейко.

"Ломейко - судья Черниговского районного суда Запорожской области, который остался в оккупированном Бердянске, нарушил присягу в условиях войны и сознательно и добровольно пошел на сотрудничество с российскими захватчиками", - говорится в сообщении.

В разведке отметили, что судьба Виталия Ломейко, который причастен к репрессиям украинцев в оккупации и военным преступлениям - напоминание всем предателям, что прислуживание палачам украинского народа опасно для здоровья и жизни.

В Мелитополе взорвали автомобиль с оккупантами. В ГУР рассказали детали миссии1 октября 2024, 15:20 • 14149 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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