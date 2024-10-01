В Мелитополе взорвали автомобиль с оккупантами. В ГУР рассказали детали миссии

Сегодня вблизи завода автотракторных запчастей во временно оккупированном Мелитополе взорвался автомобиль ВАЗ 2110 с оккупантами, передает УНН со ссылкой на Главное управление разведки.

"1 октября 2024 года, в День защитников и защитниц Украины, вблизи завода автотракторных запчастей во временно оккупированном Мелитополе взорвался автомобиль ВАЗ 2110.

В салоне находились трое военнослужащих российской оккупационной армии", - говорится в сообщении.

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По данным разведки, операцию по уничтожению захватчиков, причастных к жестокому террору местного населения, под координацией ГУР осуществили украинские подпольщики, устроив врагу минную ловушку.

В ГУР напомнили, каждого военного преступника ждет справедливое возмездие.

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