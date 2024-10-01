У Мелітополі підірвали автомобіль із окупантами. У ГУР розповіли деталі місії
Київ • УНН
У тимчасово окупованому Мелітополі вибухнув автомобіль ВАЗ 2110 з трьома російськими військовими. Операцію зі знищення загарбників здійснили українські підпільники під координацією ГУР.
Сьогодні поблизу заводу автотракторних запчастин у тимчасово окупованому Мелітополі вибухнув автомобіль ВАЗ 2110 із окупантами, передає УНН із посиланням на Головне управління розвідки.
"1 жовтня 2024 року, у День захисників та захисниць України, поблизу заводу автотракторних запчастин у тимчасово окупованому Мелітополі вибухнув автомобіль ВАЗ 2110.
У салоні перебували троє військовослужбовців російської окупаційної армії", - йдеться у повідомленні.
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За даними розвідки, операцію зі знищення загарбників, причетних до жорстокого терору місцевого населення, під координацією ГУР здійснили українські підпільники, влаштувавши ворогу мінну пастку.
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