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У Мелітополі підірвали автомобіль із окупантами. У ГУР розповіли деталі місії

У Мелітополі підірвали автомобіль із окупантами. У ГУР розповіли деталі місії

Київ • УНН

 • 16382 перегляди

У тимчасово окупованому Мелітополі вибухнув автомобіль ВАЗ 2110 з трьома російськими військовими. Операцію зі знищення загарбників здійснили українські підпільники під координацією ГУР.

Сьогодні поблизу заводу автотракторних запчастин у тимчасово окупованому Мелітополі вибухнув автомобіль ВАЗ 2110 із окупантами, передає УНН із посиланням на Головне управління розвідки.

"1 жовтня 2024 року, у День захисників та захисниць України,  поблизу заводу автотракторних запчастин у тимчасово окупованому Мелітополі вибухнув автомобіль ВАЗ 2110.

У салоні перебували троє військовослужбовців російської окупаційної армії", - йдеться у повідомленні.

У ГУР розповіли, як діє українське підпілля в окупації29.09.24, 02:06 • 20191 перегляд

За даними розвідки, операцію зі знищення загарбників, причетних до жорстокого терору місцевого населення, під координацією ГУР здійснили українські підпільники, влаштувавши ворогу мінну пастку.

У ГУР нагадали, кожного воєнного злочинця чекає справедлива відплата.

Зеленський заслухав доповідь очільника ГУР Буданова про плани рф до кінця року01.10.24, 18:11 • 17833 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
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