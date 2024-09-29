У ГУР розповіли, як діє українське підпілля в окупації
Київ • УНН
Українське підпілля на окупованих територіях здійснює диверсії та передає розвідінформацію, ризикуючи життям. Агенти діють автономно для безпеки, а до співпраці долучаються навіть громадяни рф.
Кожне здійснене рухом опору завдання – неймовірний ризик для підпільника, але люди все одно продовжують допомагати Україні. Переважно вони це роблять з ідейно-патріотичних міркувань. Про це офіцер Головного управління розвідки на умовах анонімності розповів італійському виданню Il Foglio, передає УНН із посиланням на ГУР.
За 2,5 роки повномасштабної війни відбулось декілька десятків загадкових вибухів автомобілів російських окупантів та колаборантів - хтось знищений, хтось зазнав важких поранень. Це робота українських партизанів,
Також підпільники передають важливу інформацію про переміщення сил і засобів росіян, що дозволяє Україні своєчасно реагувати - зміцнювати оборону на потрібних ділянках фронту або завдавати ударів по скупченнях ворожих військ і техніки.
Іноді невідомі патріоти України малюють символічні графіті на вулицях тимчасово захоплених міст - чинять психологічний тиск на ворога.
Це сигнал окупантам, що це не їхня земля. Поруч є наші люди, вони не відмовились від намірів повернути свою землю,
Всупереч уявленням багатьох, українські підпільники не збираються разом для планування активних заходів.
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Куратор руху опору пояснив, що агенти можуть жити в одному підʼїзді і не знати, що обоє працюють з українською розвідкою.
Це необхідна умова для забезпечення безпеки підпільника, адже російські спецслужби не припиняють полювання.
"Вони діють за принципом: кидай камінь в кожного і, можливо, поцілиш у шпигуна", - заявив розвідник і додав, що іноді доводиться знижувати активність підпільників, аби не наражати їх на небезпеку.
На співпрацю з ГУР ідуть і громадяни росії, які у такий спосіб борються зі злочинним путінським режимом. Один з видів їхньої діяльності - тихий саботаж, наприклад, на підприємствах військово-промислового комплексу рф.
Якщо деталь військової техніки виготовлена неправильно або некоректно зроблене креслення - це теж вносить певний деструктив,
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