Кіберкорпус ГУР атакував понад 800 серверів у росії - джерело
Київ • УНН
Кіберфахівці ГУР атакували понад 800 серверів у різних регіонах росії з 23 по 26 вересня.
Кіберкорпус ГУР атакував понад 800 серверів по всій росії, повідомило УНН джерело.
Деталі
За даними співрозмовника УНН, у результаті операції кіберфахівців ГУР МО в період з 23 по 26 вересня атаковано понад 800 серверів в різних регіонах держави-агресорки.
Як повідомляє джерело у воєнній розвідці, внаслідок атаки кіберкорпусу ГУР повністю знищено документи та дані, які зберігалися на уражених серверах.
Ідеться про сервери військових, адміністративних та фінансових установ, які забезпечують агресію рф проти України.
"Втрата даних та документації призвела до часткової або повної зупинки роботи споживачів та надавачів послуг у різних галузях, а також зумовить необхідність витрати додаткових ресурсів на пошук та відновлення даних і вкотре продемонструє місцевому населенню низький рівень технічного забезпечення в рф", - повідомляє джерело.
Зазначається, що усі дані на атакованих серверах видалені без можливості їхнього відновлення.
Хакери ГУР атакували два російські банки - джерело23.09.24, 11:59 • 73492 перегляди