Киберкорпус ГУР атаковал более 800 серверов в россии - источник
Киев • УНН
Киберспециалисты ГУР МО Украины атаковали более 800 серверов в разных регионах России с 23 по 26 сентября.
Киберкорпус ГУР атаковал более 800 серверов по всей россии, сообщил УНН источник.
Детали
По данным собеседника УНН, в результате операции киберспециалистов ГУР МО в период с 23 по 26 сентября атаковано более 800 серверов в разных регионах государства-агрессора.
Как сообщает источник в военной разведке, в результате атаки киберкорпуса ГУР полностью уничтожены документы и данные, которые хранились на пораженных серверах.
Речь идет о серверах военных, административных и финансовых учреждений, которые обеспечивают агрессию рф против Украины.
"Потеря данных и документации привела к частичной или полной остановке работы потребителей и поставщиков услуг в различных отраслях, а также обусловит необходимость расхода дополнительных ресурсов на поиск и восстановление данных и в очередной раз продемонстрирует местному населению низкий уровень технического обеспечения в рф", - сообщает источник.
Отмечается, что все данные на атакованных серверах удалены без возможности их восстановления.
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