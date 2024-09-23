Хакеры ГУР атаковали два российских банка - источник
Киев • УНН
Хакеры ГУР совершили атаку на АО «Россельхозбанк» и ПАО «Московский кредитный банк». Нарушена работа сайтов, интернет-банкинга и мобильных приложений, сроки восстановления неизвестны.
Хакеры ГУР атаковали два российских банка - на этот раз среди «пострадавших» АО «россельхозбанк» и ПАО «московский кредитный банк», сообщил УНН источник.
Детали
Как сообщил собеседник УНН, рабочая неделя началась с очередной хакерской атаки на российские банки. Информированные источники сообщают, что взломы осуществлены хакерами Главного управления разведки.
Известно, что на этот раз среди «пострадавших» АО «россельхозбанк» и ПАО «московский кредитный банк».
Сейчас, по данным собеседника УНН, нарушена работа сайтов, нет доступа к услугам интернет-банкинга, не работают мобильные приложения. Технические службы банков пока даже приблизительно не могут определить, когда восстановится стабильная работа сервисов.
«Эти акции не имеют определенного срока действия. Финансовая система рф будет подвергаться ударам ровно до тех пор, пока последний оккупант не покинет территорию Украины. россияне должны осознавать, что каждое финансовое учреждение - законная цель для наших Сил безопасности и обороны, ведь все они участвуют в финансировании оккупационной армии», добавил наш собеседник в разведке.