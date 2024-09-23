Хакери ГУР атакували два російські банки - джерело
Київ • УНН
Хакери ГУР здійснили атаку на АТ "Россільгоспбанк" та ПАТ "Московський кредитний банк". Порушено роботу сайтів, інтернет-банкінгу та мобільних додатків, терміни відновлення невідомі.
Хакери ГУР атакували два російські банки - цього разу серед "постраждалих" АТ "россільгоспбанк" та ПАТ "московський кредитний банк", повідомило УНН джерело.
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Як повідомив співрозмовник УНН, робочий тиждень розпочався з чергової хакерської атаки на російські банки. Поінформовані джерела повідомляють, що злами здійснено хакерами Головного управління розвідки.
Відомо, що цього разу серед "постраждалих" АТ "россільгоспбанк" та ПАТ "московський кредитний банк".
Наразі, за даними співрозмовника УНН, порушено роботу сайтів, немає доступу до послуг інтернет-банкінгу, не працюють мобільні додатки. Технічні служби банків поки що навіть приблизно не можуть визначити, коли відновиться стабільна робота сервісів.
"Ці акції не мають визначеного терміну дії. Фінансова система рф зазнаватиме ударів рівно до того часу, доки останній окупант не залишить територію України. росіяни мають усвідомлювати, що кожна фінансова установа – законна ціль для наших Сил безпеки і оборони, адже всі вони беруть участь у фінансуванні окупаційної армії", додав наш співрозмовник в розвідці.