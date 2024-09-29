В ГУР рассказали, как действует украинское подполье в оккупации

Каждое выполненное движением сопротивления задание - невероятный риск для подпольщика, но люди все равно продолжают помогать Украине. В основном они это делают из идейно-патриотических соображений. Об этом офицер Главного управления разведки на условиях анонимности рассказал итальянскому изданию Il Foglio, передает УНН со ссылкой на ГУР.

За 2,5 года полномасштабной войны состоялось несколько десятков загадочных взрывов автомобилей российских оккупантов и коллаборационистов - кто-то уничтожен, кто-то получил тяжелые ранения. Это работа украинских партизан, - говорится в сообщении.

Также подпольщики передают важную информацию о перемещении сил и средств россиян, что позволяет Украине своевременно реагировать - укреплять оборону на нужных участках фронта или наносить удары по скоплениям вражеских войск и техники.

Иногда неизвестные патриоты Украины рисуют символические граффити на улицах временно захваченных городов - оказывают психологическое давление на врага.

Это сигнал оккупантам, что это не их земля. Рядом есть наши люди, они не отказались от намерений вернуть свою землю, - отметил сотрудник украинской военной разведки.

Вопреки представлениям многих, украинские подпольщики не собираются вместе для планирования активных мероприятий.

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Куратор движения сопротивления объяснил, что агенты могут жить в одном подъезде и не знать, что оба работают с украинской разведкой.

Это необходимое условие для обеспечения безопасности подпольщика, ведь российские спецслужбы не прекращают охоту.

"Они действуют по принципу: бросай камень в каждого и, возможно, попадешь в шпиона", - заявил разведчик и добавил, что иногда приходится снижать активность подпольщиков, чтобы не подвергать их опасности.

На сотрудничество с ГУР идут и граждане России, которые таким образом борются с преступным путинским режимом. Один из видов их деятельности - тихий саботаж, например, на предприятиях военно-промышленного комплекса рф.

Если деталь военной техники изготовлена неправильно или некорректно сделанный чертеж - это тоже вносит определенный деструктив, - добавил разведчик.

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