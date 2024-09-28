В ГУР подтвердили ликвидацию российского полковника рф, причастного к подготовке операторов "шахедов"

Главное управление разведки Министерства обороны Украины подтвердили ликвидацию российского полковника рф коломейцева алексея владимировича, причастного к подготовке операторов "шахедов", передает УНН.

27 сентября 2024 года в городе коломна московской области рф уничтожен полковник российской оккупационной армии коломейцев алексей владимирович. 51-летний коломейцев руководил 924 государственным центром (в/ч 20924) беспилотной авиации министерства обороны рф, который занимается подготовкой специалистов по боевому применению беспилотников, в частности "шахедов", а также персонала по обслуге БПЛА - сообщили в ГУР.

В разведке добавили, что оккупант непосредственно причастен к полномасштабному вторжению россии и осуществлению военных преступлений против Украины.

Напомним

Источники УНН сообщали, что операцию по ликвидации полковника коломейцева провело местное движение сопротивления в координации с ГУР МО Украины.

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