В россии ликвидирован военный преступник и пропагандист кремля - александру коробову - "Крабу" - проломили череп, передает УНН со ссылкой на Главное управление разведки.

По имеющейся в ГУР МО Украины информации, 15 сентября 2024 года в городе Белгород сломали череп российскому пропагандисту коробову александру александровичу по прозвищу "краб" - от нанесенных травм соучастник военных преступлений и кремлевского геноцида украинского народа умер.

Пропагандист работал на канале "россия 1", возглавлял его белгородский пункт. Горячо восхвалял военных преступников из российской армии в эфире программ Скабеевой. Также создавал продукты для ресурса минобороны рф - телеканала "звезда", и неоднократно получал за это награды от кремлевского диктатора.

Родом "краб" был из города комсомольск-на-амуре хабаровского края рф, где был зарегистрирован на улице комсомольской, 75, корпус 2, квартира 23.

Фактически жил в Белгороде на улице Губкина, 45, корпус 1, квартира 23.

Периодически наведывался в москву за инструкциями.

В погоне за признанием и рублями от кремлевских хозяев постоянно выполнял грязную работу вдали от родных мест - например, на оккупированных территориях Украины, в частности в Донецкой и Луганской областях.

Пропагандист не только готовил лживые материалы о войне, но и лично участвовал в совершении тяжких военных преступлений против Украины.

В ГУР МО Украины напомнили - за каждое военное преступление будет справедливое возмездие.