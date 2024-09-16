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У рф ліквідували пропагандиста "Краба". У ГУР повідомили деталі

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 • 48261 перегляди

15 вересня у Бєлгороді вбито пропагандиста Алєксандра Коробова, відомого як "Краб". Він працював на каналі "Россія 1", брав участь у воєнних злочинах та створював пропагандистські матеріали для російського Міноборони.

У росії ліквідовано воєнного злочинця та  пропагандиста кремля - алєксандру коробову - "Крабу" - проломили череп, передає УНН із посиланням на Головне управління розвідки.

За наявною в ГУР МО України інформацією,15 вересня 2024 року в місті бєлгородзламали череп російському пропагандисту  коробову алєксандру алєксандровічу на прізвисько "краб" — від завданих травм співучасник воєнних злочинів та кремлівського геноциду українського народу помер.

Пропагандист працював на каналі "россія 1",  очолював його  бєлгородський пункт. Палко вихваляв воєнних злочинців з російської армії в ефірі програм скабєєвої. Також створював продукти для ресурсу міноборонирф — телеканалу "звєзда", та неодноразово отримував за це нагороди від кремлівського диктатора.

Родом "краб" був із міста комсомольск-на-амурє хабаровского краю рф, де був зареєстрований на вулиці комсомольській, 75, корпус 2, квартира 23.

Фактично жив у бєлгороді на вулиці ґубкіна, 45, корпус 1, квартира 23.

Періодично навідувався до москви за інструкціями.

У гонитві за визнанням та рублями від кремлівських господарів постійно виконував брудну роботу геть далеко від рідних місць — наприклад,  на окупованих територіях України, зокрема в Донецькій та Луганській областях.

Пропагандист не лише готував брехливі матеріали про війну, а й  особисто брав участь у скоєнні тяжких воєнних злочинів проти України.

У ГУР МО України нагадали - за кожен воєнний злочин буде справедлива відплата.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаКримінал та НП

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