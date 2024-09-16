У рф ліквідували пропагандиста "Краба". У ГУР повідомили деталі
Київ • УНН
15 вересня у Бєлгороді вбито пропагандиста Алєксандра Коробова, відомого як "Краб". Він працював на каналі "Россія 1", брав участь у воєнних злочинах та створював пропагандистські матеріали для російського Міноборони.
У росії ліквідовано воєнного злочинця та пропагандиста кремля - алєксандру коробову - "Крабу" - проломили череп, передає УНН із посиланням на Головне управління розвідки.
За наявною в ГУР МО України інформацією,15 вересня 2024 року в місті бєлгородзламали череп російському пропагандисту коробову алєксандру алєксандровічу на прізвисько "краб" — від завданих травм співучасник воєнних злочинів та кремлівського геноциду українського народу помер.
Пропагандист працював на каналі "россія 1", очолював його бєлгородський пункт. Палко вихваляв воєнних злочинців з російської армії в ефірі програм скабєєвої. Також створював продукти для ресурсу міноборонирф — телеканалу "звєзда", та неодноразово отримував за це нагороди від кремлівського диктатора.
Родом "краб" був із міста комсомольск-на-амурє хабаровского краю рф, де був зареєстрований на вулиці комсомольській, 75, корпус 2, квартира 23.
Фактично жив у бєлгороді на вулиці ґубкіна, 45, корпус 1, квартира 23.
Періодично навідувався до москви за інструкціями.
У гонитві за визнанням та рублями від кремлівських господарів постійно виконував брудну роботу геть далеко від рідних місць — наприклад, на окупованих територіях України, зокрема в Донецькій та Луганській областях.
Пропагандист не лише готував брехливі матеріали про війну, а й особисто брав участь у скоєнні тяжких воєнних злочинів проти України.
У ГУР МО України нагадали - за кожен воєнний злочин буде справедлива відплата.