В ГУР підтвердили ліквідацію російського полковника рф, причетного до підготовки операторів "шахедів"
Київ • УНН
За даними ГУР МО, у коломні ліквідовано полковника рф коломєйцева, керівника центру безпілотної авіації. Він був причетний до підготовки операторів "шахедів" та воєнних злочинів проти України.
Головне управління розвідки Міністерства оборони України підтвердили ліквідацію російського полковника рф коломєйцева олексія володимировича, причетного до підготовки операторів "шахедів", передає УНН.
27 вересня 2024 року у місті коломна московської області рф знищено полковника російської окупаційної армії коломєйцева олексія володимировича. 51-річний коломєйцев керував 924 державним центром (в/ч 20924) безпілотної авіації міністерства оборони рф, який займається підготовкою фахівців із бойового застосування безпілотників, зокрема "шахедів", а також персоналу з обслуги БПЛА
В розвідці додали, що окупант безпосередньо причетний до повномасштабного вторгнення росії та здійснення воєнних злочинів проти України.
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Джерела УНН повідомляли, що операцію з ліквідації полковника коломєйцева провів місцевий рух спротиву у координації з ГУР МО України.
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