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В ГУР підтвердили ліквідацію російського полковника рф, причетного до підготовки операторів "шахедів"

В ГУР підтвердили ліквідацію російського полковника рф, причетного до підготовки операторів "шахедів"

Київ • УНН

 • 34461 перегляди

За даними ГУР МО, у коломні ліквідовано полковника рф коломєйцева, керівника центру безпілотної авіації. Він був причетний до підготовки операторів "шахедів" та воєнних злочинів проти України.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України підтвердили ліквідацію російського полковника рф коломєйцева олексія володимировича, причетного до підготовки операторів "шахедів", передає УНН.

27 вересня 2024 року у місті коломна московської області рф знищено полковника російської окупаційної армії коломєйцева олексія володимировича. 51-річний коломєйцев керував 924 державним центром (в/ч 20924) безпілотної авіації міністерства оборони рф, який займається підготовкою фахівців із бойового застосування безпілотників, зокрема "шахедів", а також персоналу з обслуги БПЛА

- повідомили в ГУР.

В розвідці додали, що окупант безпосередньо причетний до повномасштабного вторгнення росії та  здійснення воєнних злочинів проти України.

Нагадаємо

Джерела УНН повідомляли, що операцію з ліквідації полковника коломєйцева провів місцевий рух спротиву у координації з ГУР МО України.

У рф ліквідували пропагандиста "Краба". У ГУР повідомили деталі16.09.24, 17:16 • 48261 перегляд

Павло Башинський

Павло Башинський

Війна
holovne-upravlinnia-rozvidky-ukrainaГоловне управління розвідки України
khesa-shakhed-136Шахед-136
ukrainaУкраїна

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