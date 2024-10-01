Зеленський заслухав доповідь очільника ГУР Буданова про плани рф до кінця року
Київ • УНН
Президент України обговорив з Кирилом Будановим наміри російських військ та відповідь на них. Зеленський отримав інформацію про плани РФ до кінця поточного року та протидію їм.
У вівторок, 1 жовтня, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь очільника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова. Обговорили плани рф та протидію щодо них. Про це глава держави розповів в Telegram, передає УНН.
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Доповідь начальника ГУР МО Кирила Буданова. Усе, що бачить військова розвідка щодо намірів російських військ до кінця поточного року, та наша відповідь на них
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Раніше УНН писав, що президент України Володимир Зеленський заслухав доповіді міністра оборони Рустема Умєрова, Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та начальника Генштабу ЗСУ Анатолія Баргилевича.