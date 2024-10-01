Зеленський заслухав доповідь очільника ГУР Буданова про плани рф до кінця року

У вівторок, 1 жовтня, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь очільника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова. Обговорили плани рф та протидію щодо них. Про це глава держави розповів в Telegram, передає УНН.

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Доповідь начальника ГУР МО Кирила Буданова. Усе, що бачить військова розвідка щодо намірів російських військ до кінця поточного року, та наша відповідь на них