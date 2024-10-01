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Зеленський заслухав доповідь очільника ГУР Буданова про плани рф до кінця року

Зеленський заслухав доповідь очільника ГУР Буданова про плани рф до кінця року

Київ • УНН

 • 17833 перегляди

Президент України обговорив з Кирилом Будановим наміри російських військ та відповідь на них. Зеленський отримав інформацію про плани РФ до кінця поточного року та протидію їм.

У вівторок, 1 жовтня, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь очільника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова. Обговорили плани рф та протидію щодо них. Про це глава держави розповів в Telegram, передає УНН.

Деталі

Доповідь начальника ГУР МО Кирила Буданова. Усе, що бачить військова розвідка щодо намірів російських військ до кінця поточного року, та наша відповідь на них

- заявив Зеленський. 

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що президент України Володимир Зеленський заслухав доповіді міністра оборони Рустема Умєрова, Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та начальника Генштабу ЗСУ Анатолія Баргилевича.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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