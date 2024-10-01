Зеленский заслушал доклад главы ГУР Буданова о планах рф до конца года

Во вторник, 1 октября, президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова. Обсудили планы рф и противодействие им. Об этом глава государства рассказал в Telegram, передает УНН.

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Доклад начальника ГУР МО Кирилла Буданова. Все, что видит военная разведка относительно намерений российских войск до конца текущего года, и наш ответ на них - заявил Зеленский.

Напомним,

Ранее УНН писал, что президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклады министра обороны Рустема Умерова, Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и начальника Генштаба ВСУ Анатолия Баргилевича.