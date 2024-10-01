Зеленський провів нараду щодо ситуації на фронті та підготовки до "Рамштайну"
Київ • УНН
Президент Зеленський заслухав доповіді керівництва оборонного відомства про ситуацію на фронті та потреби у зброї. Обговорено координацію з союзниками та підготовку до зустрічі у форматі "Рамштайн".
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що заслухав доповіді міністра оборони Рустема Умєрова, Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та начальника Генштабу ЗСУ Анатолія Баргилевича, обговорили ситуацію на фронті, потреби у зброї та техніці, підготовку до зустрічі у форматі "Рамштайн", пише УНН.
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"Ситуація на фронті, потреби у зброї та техніці, координація із союзниками. Підготовка до "Рамштайну". Заслухав доповіді міністра оборони Рустема Умєрова, Головкома Олександра Сирського та начальника Генштабу Анатолія Баргилевича", - написав Президент Володимир Зеленський у Telegram.
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