Зеленский провел совещание по ситуации на фронте и подготовке к "Рамштайн"

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что заслушал доклады министра обороны Рустема Умерова, Главнокомандующего ВСУ Александра Сирского и начальника Генштаба ВСУ Анатолия Баргилевича, обсудили ситуацию на фронте, потребности в оружии и технике, подготовку к встрече в формате "Рамштайн", пишет УНН.

Детали

"Ситуация на фронте, потребности в оружии и технике, координация с союзниками. Подготовка к "Рамштайн". Заслушал доклады министра обороны Рустема Умерова, Главкома Александра Сырского и начальника Генштаба Анатолия Баргилевича", - написал Президент Владимир Зеленский в Telegram.

Байден и Зеленский встретятся 12 октября в Германии на "Рамштайн"