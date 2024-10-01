Зеленский провел совещание по ситуации на фронте и подготовке к "Рамштайн"
Киев • УНН
Президент Зеленский заслушал доклады руководства оборонного ведомства о ситуации на фронте и потребности в оружии. Обсуждена координация с союзниками и подготовка к встрече в формате «Рамштайн».
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что заслушал доклады министра обороны Рустема Умерова, Главнокомандующего ВСУ Александра Сирского и начальника Генштаба ВСУ Анатолия Баргилевича, обсудили ситуацию на фронте, потребности в оружии и технике, подготовку к встрече в формате "Рамштайн", пишет УНН.
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"Ситуация на фронте, потребности в оружии и технике, координация с союзниками. Подготовка к "Рамштайн". Заслушал доклады министра обороны Рустема Умерова, Главкома Александра Сырского и начальника Генштаба Анатолия Баргилевича", - написал Президент Владимир Зеленский в Telegram.
Байден и Зеленский встретятся 12 октября в Германии на "Рамштайн"27 сентября 2024, 16:24 • 25600 просмотров