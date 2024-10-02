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В окупованому Бердянську ліквідували суддю-зрадника Віталія Ломейка

В окупованому Бердянську ліквідували суддю-зрадника Віталія Ломейка

Київ • УНН

 • 16852 перегляди

У тимчасово окупованому Бердянську вибухнув автомобіль, в якому перебував суддя-зрадник Віталій Ломейко. ГУР повідомляє, що Ломейко співпрацював з окупантами та був причетний до репресій українців.

У Бердянську знайшли мертвим суддю-зрадника Віталія Ломейка. Його авто вибухнуло, передає УНН із посиланням на Головне управління розвідки.

Деталі

За адними розвідки, 2 жовтня 2024 року біля шостого будинку на вулиці красних партізан у мікрорайоні Лиски неподалік порту в тимчасово окупованому Бердянську вибухнув автомобіль, в якому перебував зрадник Віталій Ломейко.

"Ломейко — суддя Чернігівського районного суду Запорізької області, який залишився в окупованому Бердянську, порушив присягу в умовах війни та свідомо й добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками", - йдеться у повідомленні.

У розвідці наголосили, що доля Віталія Ломейка, який причетний до репресій українців в окупації та воєнних злочинів — нагадування усім зрадникам, що прислужування катам українського народу небезпечне для здоровʼя і життя.

У Мелітополі підірвали автомобіль із окупантами. У ГУР розповіли деталі місії01.10.24, 18:20 • 16382 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаКримінал та НП
zaporizka-oblastЗапорізька область
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