ЗАЄС відновила підключення до резервної електролінії - МАГАТЕ
Київ • УНН
Запорізька АЕС відновила підключення до резервної лінії електропередач 150 кВ. Однак МАГАТЕ зазначає, що постачання електроенергії для охолодження реактора та інших важливих функцій залишається нестабільним.
Запорізька атомна електростанція відновила підключення до резервного постачання енергії, але ситуація залишається напруженою. Про це повідомляє пресслужба МАГАТЕ, пише УНН.
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В МАГАТЕ заявили, що українська Запорізька АЕС відновила підключення до лінії електропередач 150 кВ, яка може бути використана як резервний варіант для станції.
Хоча постачання електроенергії, необхідної для охолодження реактора та інших важливих функцій, залишається нестабільним,
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