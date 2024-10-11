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ЗАЄС відновила підключення до резервної електролінії - МАГАТЕ

ЗАЄС відновила підключення до резервної електролінії - МАГАТЕ

Київ • УНН

 • 101335 перегляди

Запорізька АЕС відновила підключення до резервної лінії електропередач 150 кВ. Однак МАГАТЕ зазначає, що постачання електроенергії для охолодження реактора та інших важливих функцій залишається нестабільним.

Запорізька атомна електростанція відновила підключення до резервного постачання енергії, але ситуація залишається напруженою. Про це повідомляє пресслужба МАГАТЕ, пише УНН.

Деталі

В МАГАТЕ заявили, що українська Запорізька АЕС відновила підключення до лінії електропередач 150 кВ, яка може бути використана як резервний варіант для станції.

Хоча постачання електроенергії, необхідної для охолодження реактора та інших важливих функцій, залишається нестабільним,

- додали в агенції.

В Енергодарі вибухнуло авто з "начальником охорони" окупованої ЗАЕС: ГУР показало відео04.10.24, 10:30 • 15578 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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