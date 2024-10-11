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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ЗАЭС возобновила подключение к резервной электролинии - МАГАТЭ

ЗАЭС возобновила подключение к резервной электролинии - МАГАТЭ

Киев  •  УНН

11 октября 2024, 00:35  •  2611 просмотра

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Запорожская АЭС возобновила подключение к резервной линии электропередач 150 кВ. Однако МАГАТЭ отмечает, что поставки электроэнергии для охлаждения реактора и других важных функций остается нестабильным.

Запорожская атомная электростанция возобновила подключение к резервным поставкам энергии, но ситуация остается напряженной. Об этом сообщает пресс-служба МАГАТЭ, пишет УНН.

Детали

В МАГАТЭ заявили, что украинская Запорожская АЭС возобновила подключение к линии электропередач 150 кВ, которая может быть использована как резервный вариант для станции.

Хотя поставки электроэнергии, необходимой для охлаждения реактора и других важных функций, остаются нестабильными,

- добавили в агентстве.

В Энергодаре взорвалось авто с "начальником охраны" оккупированной ЗАЭС: ГУР показало видео4 октября 2024, 07:30 • 14815 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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mezhdunarodnoe-agentstvo-po-atomnoi-energiiМеждународное агентство по атомной энергии
zaporozhskaya-atomnaya-elektrostantsiyaЗапорожская атомная электростанция
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