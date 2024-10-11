ЗАЭС возобновила подключение к резервной электролинии - МАГАТЭ
Киев • УНН
Запорожская АЭС возобновила подключение к резервной линии электропередач 150 кВ. Однако МАГАТЭ отмечает, что поставки электроэнергии для охлаждения реактора и других важных функций остается нестабильным.
Запорожская атомная электростанция возобновила подключение к резервным поставкам энергии, но ситуация остается напряженной. Об этом сообщает пресс-служба МАГАТЭ, пишет УНН.
Детали
В МАГАТЭ заявили, что украинская Запорожская АЭС возобновила подключение к линии электропередач 150 кВ, которая может быть использована как резервный вариант для станции.
Хотя поставки электроэнергии, необходимой для охлаждения реактора и других важных функций, остаются нестабильными,
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