МАГАТЕ повідомило про руйнування станції радіаційного моніторингу біля Запорізької АЕС

Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) поінформувала Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), що цього тижня внаслідок обстрілу та пожежі було зруйновано станцію зовнішнього радіаційного моніторингу, що ще більше знизило ефективність її можливостей з виявлення та вимірювання будь-яких радіоактивних викидів під час надзвичайної ситуації за межами майданчика, ідеться у заяві генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі від 27 червня, пише УНН.

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"ЗАЕС проінформувала групу експертів МАГАТЕ на майданчику про те, що в понеділок вдень вона втратила зв'язок зі станцією моніторингу, розташованою приблизно за 16 кілометрів на південний захід від станції. Через ситуацію з безпекою команда не змогла отримати доступу до місця, щоб підтвердити пошкодження", - ідеться у повідомленні.

З початку 2022 року кілька станцій радіаційного моніторингу у 30-кілометровій зоні навколо ЗАЕС, як вказано, у різний час виведено з ладу на різні періоди часу через пошкодження, отримані внаслідок конфлікту. Чотири станції, тобто понад чверть від 14, що були до конфлікту, нині недоступні.

Останній інцидент, як повідомляється, стався лише через кілька днів після того, як 16-годинне відключення електроенергії в сусідньому місті Енергодар, де проживає більшість співробітників ЗАЕС, призвело до тимчасової зупинки роботи деяких станцій радіологічного моніторингу навколишнього середовища після того, як у них закінчилися запаси електроенергії від резервного акумулятора.

"Функціонування зовнішнього обладнання радіаційного моніторингу є важливою частиною забезпечення ядерної безпеки у всьому світі. Ці системи важливі для постійного моніторингу рівнів радіації та, у разі надзвичайної ситуації, для швидкої оцінки поточного та потенційного радіологічного впливу та того, які захисні заходи можуть знадобитися", - сказав генеральний директор Гроссі.

"Втрата однієї станції радіаційного моніторингу не має прямого впливу на безпеку на ЗАЕС, але є частиною ерозії комплексу заходів безпеки під час війни, що триває, що залишається джерелом глибокого занепокоєння", - додав він.

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