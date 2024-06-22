Експерти МАГАТЕ поінформували: У загарбаному Енергодарі зруйнована підстанція "Луч"

Експерти МАГАТЕ заявили, що підстанція "Луч" у тимчасово окупованому Енергодарі була зруйнована внаслідок атаки безпілотника. Про це повідомляє Міжнародне агентство з атомної енергії, передає УНН.

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Експерти МАГАТЕ повідомили про серйозне зруйнування підстанції "Луч" у тимчасово окупованому місті Енергодар у результаті атаки безпілотника.

Це вже друге пошкодження цієї електроенергетичної споруди з 2022 року. Підстанція "Луч" зазвичай забезпечує електропостачання частини міста, водонасосної станції, промислової зони та навколишніх міст.

Внаслідок цього інциденту, місто Енергодар, де проживає більшість персоналу Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), ввечері в середу залишилося без електропостачання. Не зважаючи на це, сама атомна електростанція не постраждала, оскільки не отримує електроенергію від зруйнованої підстанції.

Генеральний директор МАГАТЕ заявив, що такі події підкреслюють важливість надійного зв'язку між атомними електростанціями і зовнішньою електромережею для забезпечення ядерної безпеки. Він висловив занепокоєння стосовно безпеки персоналу станції та місцевих жителів, які безпосередньо залежать від цієї електроенергетичної інфраструктури.

Я як і раніше вкрай стурбований ситуацією з електропостачанням українських атомних електростанцій. Запорізька атомна електростанція, яка вже втратила доступ до більшості зовнішніх ліній електропередач, є особливо вразливою в цьому відношенні. Під час конфлікту він неодноразово втрачав повне зовнішнє живлення. Пошкодження підстанції "Луч" безпосередньо вплинули на персонал станції, який проживає в Енергодарі, що безпосередньо прилягає до станції, а отже, також вплинули на ядерну безпеку. Тому дуже важливо, щоб енергетична інфраструктура завжди була захищена та збережена