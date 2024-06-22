Эксперты МАГАТЭ заявили, что подстанция" Луч " во временно оккупированном Энергодаре была разрушена в результате атаки беспилотника. Об этом сообщает Международное агентство по атомной энергии, передает УНН.

Детали

Эксперты МАГАТЭ сообщили о серьезном разрушении подстанции" Луч " во временно оккупированном городе Энергодар в результате атаки беспилотника.

Это уже второе повреждение этого электроэнергетического сооружения с 2022 года. Подстанция " Луч " обычно обеспечивает электроснабжение части города, водонасосной станции, промышленной зоны и окрестных городов.

Вследствие этого инцидента, город Энергодар, где проживает большинство персонала Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), вечером в среду остался без электроснабжения. Несмотря на это, сама атомная электростанция не пострадала, поскольку не получает электроэнергию от разрушенной подстанции.

Генеральный директор МАГАТЭ заявил, что такие события подчеркивают важность надежной связи между атомными электростанциями и внешней электросетью для обеспечения ядерной безопасности. Он выразил обеспокоенность по поводу безопасности персонала станции и местных жителей, которые напрямую зависят от этой электроэнергетической инфраструктуры.