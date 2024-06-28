Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) проинформировала Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), что на этой неделе в результате обстрела и пожара была разрушена станция внешнего радиационного контроля, что еще больше снизило эффективность ее возможностей по выявлению и измерению любых радиоактивных выбросов во время чрезвычайной ситуации за пределами площадки, говорится в заявлении генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси от 27 июня, пишет УНН.

Детали

"ЗАЭС проинформировала группу экспертов МАГАТЭ на площадке о том, что в понедельник днем она потеряла связь со станцией мониторинга, расположенной примерно в 16 километрах к юго-западу от станции. Из-за ситуации с безопасностью команда не смогла получить доступ к месту, чтобы подтвердить ущерб", - говорится в сообщении.

С начала 2022 года несколько станций радиационного контроля в 30-километровой зоне вокруг ЗАЭС, как указано, в разное время выведены из строя из-за повреждений, полученных в результате конфликта. Четыре станции, то есть более четверти от 14, которые были до конфликта, сейчас недоступны.

Последний инцидент, как сообщается, произошел всего через несколько дней после того, как 16-часовое отключение электроэнергии в соседнем городе Энергодар, где проживает большинство сотрудников ЗАЭС, привело к временной остановке работы некоторых станций радиологического мониторинга окружающей среды после того, как у них закончились запасы электроэнергии от резервной батареи.

"Функционирование оборудования дистанционного радиационного контроля является важнейшей частью обеспечения ядерной безопасности во всем мире. Эти системы важны для постоянного мониторинга уровней радиации и, в случае чрезвычайной ситуации, для быстрой оценки текущего и потенциального радиологического воздействия и того, какие защитные меры могут понадобиться", - сказал генеральный директор Гросси.

"Потеря одной станции радиационного контроля не оказывает прямого влияния на безопасность на ЗАЭС, но является частью эрозии комплекса мер безопасности во время продолжающейся войны, что остается источником глубокого беспокойства", - добавил он.

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