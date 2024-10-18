Окупований Енергодар майже повністю залишився без світла: що відомо
Київ • УНН
Майже все місто Енергодар у Запорізькій області залишилось без електрики через аварію на високовольтній лінії. Це вже друге аварійне відключення електроенергії в окупованому місті за останній час.
Через аварію майже всі жителі тимчасово окупованого Енергодару Запорізької області залишились без електрики, пишуть російські ЗМІ, передає УНН.
"Сталося аварійне відключення високовольтної лінії за межами міста. Без електроенергії залишилося практично місто",- йдеться в повідомленні пресслужби окупованої адміністрації, незаконно призначеної кремлем.
Доповнення
Попереднє аварійне відключення електрики в Енергодарі сталося 5 жовтня. Енергодар розташований на лівому березі Дніпра, неподалік від нього знаходиться Запорізька АЕС. Це найбільша за кількістю блоків і встановлена потужність атомна електростанція в Європі — шість енергоблоків по одному гігавату кожен.