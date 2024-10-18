Оккупированный Энергодар почти полностью остался без света: что известно
Киев • УНН
Почти весь город Энергодар в Запорожской области остался без электричества из-за аварии на высоковольтной линии. Это уже второе аварийное отключение электроэнергии в оккупированном городе за последнее время.
Из-за аварии почти все жители временно оккупированного Энергодара Запорожской области остались без электричества, пишут российские СМИ, передает УНН.
«Произошло аварийное отключение высоковольтной линии за пределами города. Без электроэнергии остался практически город»,- говорится в сообщении пресс-службы оккупированной администрации, незаконно назначенной кремлем.
Дополнение
Предыдущее аварийное отключение электричества в Энергодаре произошло 5 октября. Энергодар расположен на левом берегу Днепра, неподалёку от него находится Запорожская АЭС. Это самая большая по количеству блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе - шесть энергоблоков по одному гигаватту каждый.