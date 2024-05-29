На Запорізькій АЕС перебувають чеченські бойовики - Центр нацспротиву
Київ • УНН
На Запорізькій атомній електростанції в Енергодарі чеченські підрозділи російської національної гвардії обладнали базу і створили тир, використовуючи цю споруду для патрулювання міста і репресій проти українців.
На Запорізькій атомній станції в Енергодарі перебувають чеченські підрозділи росгвардії "ахмат" (ОМОН та СОБР), які облаштували на станції базу, передає УНН із посиланням на Центр національного спротиву.
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За даними Центру, в одному з приміщень ЗАЕС чеченці навіть створили тир.
"Присутність бойовиків та їх техніки на станції окупанти пояснюють нібито охороною об’єкта, але насправді техніка й бойовики залучені до патрулювання містом та до репресій проти українців", - йдеться у повідомленні.
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У Центрі зауважили, що "гра в хованки не врятує чеченських бойовиків, адже шляхи їх патрулювання відомі й нікому не уникнути покарання".